Venerdì 17 aprile alle 20.45 a Villa Jucker incontro con la dott.ssa Monica Ranzini, direttore del DEA dell’ospedale di Legnano

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 14 aprile 2026 – Venerdì 17 aprile, alle ore 20.45, presso la Sala Caironi di Villa Jucker (Legnano, via Matteotti 3) torna il ciclo di conferenze organizzate dall’ASST Ovest Milanese insieme a Famiglia Legnanese e alla Fondazione degli Ospedali ETS.

Il primo incontro del 2026 avrà il titolo “Un faro sempre acceso. Gestione delle emergenze in Pronto Soccorso”, con la partecipazione della dott.ssa Monica Ranzini, Direttore del DEA di Legnano, e con il suo staff.

Il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Legnano rappresenta un vero e proprio punto di riferimento costante per la popolazione. È una struttura cardine nella rete dell’emergenza-urgenza, dove la tempestività e la competenza del personale consentono di affrontare patologie tempo-dipendenti e di avviare percorsi diagnostico-terapeutici immediati e appropriati.

Durante l’incontro, la dott.ssa Ranzini offrirà al pubblico uno sguardo diretto e approfondito sul funzionamento del Pronto Soccorso, illustrando le dinamiche organizzative, le sfide quotidiane e l’importante dimensione umana che caratterizza il lavoro degli operatori sanitari in prima linea.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

INFORMAZIONI

Data: Venerdì 17 aprile 2026

Ora: 20.45

Luogo: Sala Caironi – Villa Jucker – Legnano, Via Matteotti 3