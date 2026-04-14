Valcamonica capitale della cultura 2029, Pollini (M5s): «Sosteniamo la candidatura, attenzione rivolta ai lavoratori»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 aprile 2026 -Paola Pollini (Consigliera regionale M5s Lombardia): «La richiesta bipartisan di sostegno alla candidatura della Valcamonica a Capitale Italiana della Cultura 2029, non può che trovarci d’accordo. Come Movimento Cinque Stelle abbiamo votato a favore della proposta, sostenendola. Lavoreremo per tenere alta l’attenzione affinché anche ai lavoratori dei musei e a tutti coloro che saranno impiegati nel garantire lo svolgimento delle iniziative, con l’organizzazione e l’efficienza che contraddistingue il nostro territorio, siano garantite retribuzioni eque e condizioni di lavoro dignitose» così la Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle Lombardia, la bresciana Paola Pollini, annuncia il voto favorevole del Movimento Cinque Stelle alle mozioni per il: “Sostegno alla candidatura della Valcamonica a Capitale Italiana della Cultura 2029”.

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