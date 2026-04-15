Domani M. Cappato porta a Milano la campagna internazionale pro Corte Penale Internazionale, sostenuta da 5 Nobel e lanciata a Bruxelles

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2026 – La Corte Penale Internazionale (CPI) sarà al centro del presidio promosso da Eumans e No Peace Without Justice in programma domani, giovedì 16 aprile alle ore 12:45 in piazza della Chiesa di Santa Maria delle Grazie (angolo Corso Magenta), fino alle ore 14:00.

Sarà presente Marco Cappato, tra i promotori della mobilitazione europea lanciata il 14 aprile a Bruxelles davanti alla Commissione UE, con il sostegno di cinque Premi Nobel: Geoffrey Hinton (Fisica 2024), Oleksandra Matviichuk (Pace 2022), Giorgio Parisi (Fisica 2021), la Lega tunisina per i diritti umani (Pace 2015, come parte del Quartetto per il dialogo nazionale tunisino) e Richard J. Roberts (Medicina 1993).

La campagna ha dimensione paneuropea, con iniziative in diverse città europee e italiane. In parallelo è in corso uno sciopero della fame a staffetta che coinvolge già oltre 180 partecipanti, con turni di 24 o 48 ore fino al 17 luglio, Giornata mondiale della giustizia internazionale. Domani saranno 28 le persone in sciopero della fame, tra cui Marco Perduca.

La mobilitazione chiede alla Commissione europea di intervenire a difesa della CPI, attivando lo EU Blocking Statute (Reg. 2271/96) contro le sanzioni extraterritoriali e sostenendo la candidatura della Corte al Premio Nobel per la Pace 2026.

A Milano aderiscono: Associazione Maanà (comunità iraniana), Associazione Boristene (comunità ucraina), UaMI – giovani italo-ucraini in Italia, Europa Radicale, Associazione Enzo Tortora – Radicali Milano, +Europa Milano (anche per +Europa Monza e +Europa Brescia).

Marco Cappato e Djémila Boulasha, copresidenti di Eumans: “In 36 persone hanno iniziato il 14 aprile un digiuno di dialogo nei confronti di Ursula von der Leyen, per chiedere di difendere la Corte Penale Internazionale come in suo potere. Dopo che Orban aveva fatto uscire l’Ungheria dalla Corte, il nuovo presidente eletto Magyar ha preannunciato di volerne il rientro. Dunque non ci sono più scuse, è una questione di volontà politica: non serve un esercito europeo per difendere la Corte Penale Internazionale, si può e si deve fare subito. Chiediamo a von der Leyen e a tutti i governi europei di supportare la nostra proposta sull’attivazione dello Statuto di Blocco, come ha già chiesto il Parlamento Europeo”

Qui tutte le info https://mobilisation.eumans.eu/en/icc/