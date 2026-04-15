La salute è un diritto di tutti: un anno di collaborazione tra ASST FBF Sacco ed EMERGENCY

Mediazione culturale, orientamento sociosanitario e presa in carico integrata: i risultati di un modello che riduce le barriere e accompagna i pazienti più fragili

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2026 – A un anno dall’avvio del progetto sperimentale di Mediazione Culturale e

Orientamento Socio-Sanitario in Pronto Soccorso, nato dalla collaborazione tra ASST

Fatebenefratelli Sacco ed EMERGENCY, si continua a costruire un modello di presa in carico integrata

che non lasci indietro nessuno, partendo proprio dal cuore dell’emergenza, il Pronto Soccorso.

Ogni anno il Pronto Soccorso dell’Ospedale Fatebenefratelli registra oltre 55.000 accessi in un contesto

in cui bisogni sanitari e fragilità sociali si intrecciano. In molti casi, barriere linguistiche e difficoltà

amministrative ostacolano l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e l’assegnazione di un

medico di medicina generale.

Il progetto ha risposto a queste criticità attraverso il lavoro sinergico dei professionisti dell’ASST e degli

operatori di EMERGENCY, attivando percorsi strutturati di mediazione culturale e supporto socio

amministrativo.

L’iter seguito è molto preciso: le persone, una volta effettuato l’accesso ai servizi di emergenza e urgenza

e presa in carico dal medico del PS (Pronto Soccorso) in presenza di difficoltà legate all’inserimento al

percorso di cura, a barriere linguistico-culturali, nonché a problemi amministrativi per l’inserimento nel

Servizio Sanitario Nazionale e l’orientamento alle strutture sociosanitarie adeguate, vengono indirizzate

al punto EMERGENCY presente in struttura.

Avvenuta la registrazione del paziente e sostenuto un primo colloquio conoscitivo per individuare le sue

problematiche, l’operatore dell’ONG – se necessario – provvede a orientarlo verso i servizi esterni,

indirizzandolo alla clinica mobile di EMERGENCY, presente a Milano in diversi quartieri della città, e lo

avvia verso il corretto percorso di cura con la Sanità Territoriale. In questo contesto, il collegamento con

il Punto Unico di Accesso (PUA) di Via Farini si è rivelato fondamentale per favorire un rapido

inserimento nel SSN e l’assegnazione del medico di medicina generale.

Sono stati diverse centinaia i pazienti intercettati dal personale di Pronto soccorso e inviati ai servizi

di EMERGENCY, durante l’anno di attività. In particolare, l’ONG ha riscontrato che più della metà

dei beneficiari presi in carico non aveva un medico di medicina generale, sebbene ne avesse diritto, e

la quasi totalità si è iscritta grazie al supporto degli operatori di EMERGENCY, che hanno aiutato a

superare, dove presenti, le barriere burocratiche e amministrative. Inoltre, grazie al lavoro di

EMERGENCY l’85% dei pazienti sono stati iscritti al SSN.

Questi risultati evidenziano un duplice impatto: da un lato, il rafforzamento del diritto di accesso cure; dall’altro, un utilizzo del Pronto Soccorso più appropriato, grazie all’orientamento verso i servizi

territoriali per i bisogni non urgenti, dei mediatori di EMERGENCY presenti all’interno della struttura. Al

tempo stesso, l’esperienza ha consentito di sperimentare un modello di integrazione sociosanitaria

strutturato e potenzialmente replicabile in altri contesti lombardi e italiani.

Nel corso dell’anno, la collaborazione si è consolidata attraverso l’individuazione e la presa in carico di

pazienti con bisogni sanitari e fragilità socio-amministrative e linguistico-culturali, costruendo percorsi

concreti di integrazione che rispondessero ai diversi bisogni delle persone.

Non sono mancati i momenti strutturati di confronto tra ASST FBF Sacco ed EMERGENCY, per

condividere criticità e definire strategie di intervento che hanno favorito un arricchimento reciproco di

competenze e pratiche, e un’interlocuzione continuativa con il personale del PS per la gestione coordinata

dei casi più complessi.

“Per EMERGENCY è fondamentale riuscire ad intercettare le persone fragili che hanno bisogno di

supporto sociosanitario, per poterle orientare e dare loro la possibilità di accedere al Servizio Sanitario

Nazionale e a tutti gli altri servizi offerti dal territorio lombardo”, dichiara Loredana Carpentieri,

coordinatrice del progetto EMERGENCY a Milano. “Essere all’interno del Pronto Soccorso significa

riuscire a raggiungere persone che non arrivano nei nostri ambulatori mobili nelle varie zone della città

ma che, per molteplici barriere, restano escluse da ciò che spetta loro di diritto: l’accesso alle cure sancito

dalla nostra Costituzione. Dopo un anno di attività, grazie ai nostri operatori, EMERGENCY è riuscita

a raggiungere con l’ASST Fatebenefratelli Sacco ottimi risultati rendendo più facile l’inserimento nel

corretto percorso di cura di molte persone e proponendo un nuovo modello nel quale i bisogni delle

persone vengono prima di tutto.”

Dopo una prima fase sperimentale, il progetto con EMERGENCY è proseguito grazie ai risultati

raggiunti, che hanno dimostrato l’efficacia dell’approccio adottato all’integrazione socio-sanitaria”,

sottolinea Enrico Frisone, Direttore Socio-Sanitario dell’ASST Fatebenefratelli Sacco. “La collaborazione

con EMERGENCY si è rivelata di grande valore e ci ha permesso di rispondere ai bisogni delle persone

in modo più completo. Dal Pronto Soccorso alle Case di Comunità, il modello intercetta fragilità spesso

invisibili, accompagna i pazienti lungo percorsi di cura appropriati e permette al Pronto Soccorso di

concentrarsi sulle emergenze, migliorando l’efficacia complessiva del sistema”.

A dodici mesi dall’avvio, il progetto conferma il proprio valore non solo come risposta concreta a bisogni

complessi ma anche come modello organizzativo da consolidare e sviluppare ulteriormente.

Il servizio prevede la presenza strutturata di operatori di EMERGENCY nel Pronto Soccorso, dal lunedì

al venerdì, dalle 10:00 alle 18:00, con attivazione su segnalazione diretta del personale sanitario per i

casi caratterizzati da fragilità socio-amministrative o barriere linguistiche e culturali.

*dati relativi al periodo 23 marzo 2025- 23 marzo 2026

Foto Progetto Mediazione Sportello FBF