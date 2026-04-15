LEVANTE: “DELL’AMORE – CLUB TOUR 2026” ANCHE LE DATE DI ROMA, TORINO E MILANO SONO SOLD OUT. DAL 29 APRILE NEI CLUB DI TUTTA ITALIA

ANCHE LE DATE DI ROMA, TORINO E MILANO SONO SOLD OUT DAL 29 APRILE NEI CLUB DI TUTTA ITALIA E DAL 3 LUGLIO TORNA LIVE CON IL TOUR ESTIVO RITORNA A ROMA E A MILANO IN DUE NUOVE LOCATION IL NUOVO ALBUM DELL’AMORE IL FALLIMENTO E ALTRI PASSI DI DANZA ESCE NEL 2026

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2026 – Mentre manca sempre meno all’inizio del tour nei club e dopo il sold out della data di Bologna, la stagione live di Levante continua a collezionare nuovi tutti esaurito: annunciati oggi i sold out delle date di Roma, Torino e Milano del suo DELL’AMORE – CLUB TOUR 2026 che inizierà il 29 aprile da Padova e percorrerà tutta l’Italia fino al 19 maggio a Milano.

Queste le date:

DELL’AMORE – CLUB TOUR 2026

Giovedì 29 aprile 2026 | Padova – Gran Teatro Geox – DATA ZERO

Lunedì 4 maggio 2026 | Firenze – Teatro Cartiere Carrara

Mercoledì 6 maggio 2026 | Roma – Atlantico – SOLD OUT

Giovedì 7 maggio 2026 | Napoli – Casa della musica

Lunedì 11 maggio 2026 | Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia – SOLD OUT

Giovedì 14 maggio 2026 | Bologna – Estragon – SOLD OUT

Martedì 19 maggio 2026 | Milano – Alcatraz – SOLD OUT



Il tour nei club continuerà con una serie di appuntamenti live per l’estate 2026, che vedranno Levante protagonista delle principali rassegne musicali e arene all’aperto con un tour estivo che promette di trasformare ogni data in un’esperienza intensa, collettiva e profondamente umana, e che la vedrà tornare dal vivo anche a Roma e Milano dopo i sold out appena registrati.

Levante porterà live performance rappresentative della sua visione artistica a 360: in scena non solo i brani più amati del suo repertorio, ma anche le nuove canzoni che raccontano un percorso personale e artistico più profondo, più crudo e più vero. Tra queste anche il brano che Levante ha presentato al Festival di Sanremo SEI TU che fa parte di un nuovo percorso artistico, composto di una lunga serie di racconti sull’amore, osservato da prospettive diverse, che hanno visto la sua espressione nei singoli che lo hanno preceduto: MAIMAI, NIENTE DA DIRE, DELL’AMORE E IL FALLIMENTO e SONO BLU, tutti contenuti nel suo prossimo album Dell’amore il fallimento e altri passi di danza in uscita nel 2026.

La voce di Levante risplende anche nel brano Al mio paese, collaborazione che la vede al fianco di Serena Brancale e Delia, con cui aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera, intrecciando voci e sensibilità affini in un racconto corale e identitario.

Claudia Lagona, artista poliedrica capace di spaziare con la stessa creatività tra musica, scrittura e arti visive, cantautrice con all’attivo cinque album di grande successo: Manuale distruzione (2014), Abbi cura di te (2015), “Del caos di stanze stupefacenti (2017), Magmamemoria (2019), Opera Futura (2023). Per Rizzoli ha pubblicato i romanzi Se non ti vedo non esisti (2017), Questa è l’ultima volta che ti dimentico (2018) e E questo cuore non mente (2021) e il libro di poesie Opera quotidiana (2024). Ha partecipato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano SEI TU, sua terza partecipazione dopo quella del 2020 con Tikibombom e del 2023 con Vivo.

CALENDARO LIVE COMPLETO

DELL’AMORE – CLUB TOUR 2026

Giovedì 29 aprile 2026 | Padova – Gran Teatro Geox – DATA ZERO

Lunedì 4 maggio 2026 | Firenze – Teatro Cartiere Carrara

Mercoledì 6 maggio 2026 | Roma – Atlantico – SOLD OUT

Giovedì 7 maggio 2026 | Napoli – Casa della musica

Lunedì 11 maggio 2026 | Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia – SOLD OUT

Giovedì 14 maggio 2026 | Bologna – Estragon – SOLD OUT

Martedì 19 maggio 2026 | Milano – Alcatraz – SOLD OUT

DELL’AMORE LIVE IN ESTATE 2026

Venerdì 3 luglio 2026 | Carrara, CarraraEstate (Piazza Matteotti)

Mercoledì 15 luglio 2026 | Bologna, BOnsai (Parco delle Caserme Rosse)

Sabato 18 luglio 2026 | Capurso (BA), Multiculturita Summer Festival

Domenica 26 luglio 2026 | San Tamarro (CE), Carditello Festival (Real Sito di Carditello)

Venerdì 7 agosto 2026 | Roseto degli Abruzzi (TE), Emozioni in Musica (Stadio Comunale Fonte dell’Olmo)

Martedì 18 agosto 2026 | Messina, Arena Capo Peloro

Mercoledì 19 agosto 2026 | Zafferana Etnea (CT), Etna in scena (Anfiteatro Falcone e Borsellino)

Venerdì 21 agosto 2026 | Marina di Pietrasanta (LU), Festival La Versiliana

Lunedì 7 settembre 2026 | Roma, Roma Summer Fest (Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone)

Mercoledì 9 settembre 2026 | Milano, Parco Musica Milano