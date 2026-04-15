Lombardia – Open Day gratuiti per salute e prevenzione

Dal 20 aprile al 3 maggio screening, visite specialistiche e consulenze gratuite per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce: due le strutture aderenti in Lombardia
(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2026– In occasione della Giornata Nazionale della Prevenzione, Kormed – network sanitario del Gruppo Clariane Italia, la realtà italiana della community della salute francese Clariane, principale punto di riferimento in Europa per l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria nei momenti di fragilità –promuove un programma di open day gratuiti su scala nazionale, coinvolgendo due strutture in Lombardia con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e favorire l’accesso a percorsi di diagnosi precoce.
Dal 20 aprile al 3 maggio, le strutture sanitarie Kormed apriranno le proprie porte ai cittadini offrendo gratuitamente screening, visite specialistiche e consulenze in diverse aree cliniche, grazie al lavoro di équipe multidisciplinari.
Il programma coinvolgerà in Lombardia le seguenti strutture, confermando l’impegno del network sanitario nel rendere i servizi di prevenzione sempre più accessibili:
- Poliambulatorio Kormed Santa Marta a Milano;
- Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi a Brebbia (VA).
Nel corso degli open day saranno disponibili numerose prestazioni, tra cui:
- screening metabolici, nutrizionali e cognitivi;
- valutazioni specialistiche (tra cui inquadramento delle cefalee, valutazione fisioterapica del pavimento pelvico e consulenze per lipedema e linfedema);
- visite geriatriche specialistiche;
- colloqui psicologici individuali;
- workshop informativi.
“Con questo programma di open day vogliamo far avvicinare sempre più persone alla prevenzione, offrendo occasioni concrete di accesso a servizi sanitari specialistici e di qualità. Crediamo infatti che la diagnosi precoce e la promozione di corretti stili di vita rappresentino strumenti fondamentali per migliorare il benessere delle persone e contribuire alla sostenibilità del sistema sanitario”, commenta Eliana Ferrari, Area Manager Lombardia. “Attraverso il network sanitario Kormed – parte del Gruppo Clariane Italia, che include anche il brand socio sanitario Korian – confermiamo il nostro impegno nel garantire una presenza capillare sul territorio e percorsi di cura accessibili, integrati e centrati sui bisogni dei cittadini e delle cittadine, con l’obiettivo di intercettare precocemente eventuali fattori di rischio e favorire corretti stili di vita”.
Tutti i servizi saranno erogati su prenotazione. Le informazioni dettagliate su date, orari e modalità di accesso sono consultabili al seguente link: https://www.kormed.it/prevenzione/openday-2026-salute/
L’iniziativa rientra nel percorso di Kormed di promozione della salute e della prevenzione, in coerenza con il modello di cura integrato del Gruppo Clariane Italia, che mette al centro la persona e il suo benessere lungo tutto l’arco della vita.