MILANO. CONSIGLIO COMUNALE: IL PROGRAMMA DEI LAVORI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2026 – Il Consiglio comunale si riunirà domani, giovedì 16 aprile, alle ore 16.30 a Palazzo Marino.

Per la prima ora sono previsti gli interventi liberi delle consigliere e dei consiglieri. Seguiranno delibere di debiti fuori bilancio, la Presa d’atto della deliberazione della Corte dei conti Sezione di Controllo per la Lombardia relativa all’esito dell’esame dei rendiconti del Comune di Milano anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e la Modifica della denominazione della Commissione Consiliare n. 14.

Il Programma dei lavori prevede poi una modifica al Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento del Consiglio comunale e Integrazioni al vigente Regolamento di Polizia Urbana in materia di salvaguardia dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

Seguono gli ordini del giorno collegati alle delibere su Tariffe dei civici musei, Bilancio di previsione, Piano Welfare, Regolamento della Commissione per il Paesaggio e Statuto di MM S.p.A. e una modifica al Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento del Consiglio comunale.



In chiusura mozioni e ordini del giorno.



Sarà possibile seguire il Consiglio in streaming sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata.



Mozioni e ordini del giorno

Mozione della Consigliera Silvia Sardone (Lega): Chiusura campi nomadi irregolari.

Mozione del Consigliere Rosario Pantaleo (Partito democratico): Intitolazione in memoria di Emmeline Pankhurst.

Mozione della Consigliera Giulia Pastorella (Riformisti): Polizia amministrativa per il personale del trasporto pubblico milanese.

Mozione del Consigliere Rosario Pantaleo (Partito Democratico): Per il mantenimento della ricerca scientifica dell’European Brain Research Institute.

Ordine del giorno del Consigliere Enrico Fedrighini (Misto): Non utilizzabilità dei Crediti di Carbonio come misura compensativa negli interventi di rigenerazione/Trasformazione Urbana.

Ordine del Giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Lo stato della Sicurezza della città di Milano. NUOVO TESTO

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Fasce ISEE per Nidi d’Infanzia e Sezioni Primavera.

Mozione del Consigliere Carmine Pacente (Riformisti): PNRR e Fondi europei: richiesta mappatura degli interventi previsti nei 9 Municipi della Città e predisposizione di un sistema di monitoraggio accessibile al pubblico a garanzia di trasparenza.

Mozione del Consigliere Carmine Pacente (Riformisti): PNRR e Fondi europei: richiesta mappatura degli interventi previsti nei 9 Municipi della Città e predisposizione di un sistema di monitoraggio accessibile al pubblico a garanzia di trasparenza. Mozione della Consigliera Alice Arienta (Partito Democratico): Per la valorizzazione turistico culturale dell’area antistante il Palazzo della ragione e Loggia dei mercanti.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Istituzione Commissione speciale Rigenerazione dei Quartieri.

Mozione del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Intervento di urbanistica in Piazza Stuparich e Piazzale F.lli Zavattari.

Mozione della Consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): Presidi fissi Arco della Pace, Porta Venezia, Via Archinto/Isola, Navigli.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Istituzione tavolo permanente con acquirenti immobili di edifici in costruzione sottoposti a sospensione cantieri causa indagini procura per irregolarità urbanistiche.

Mozione della Consigliera Alice Arienta (Partito democratico): Valorizzazione e protezione borghi storici milanesi post centenario.

Mozione del Consigliere Samuele Piscina: Rinvio al 1-10-2028 del Divieto di accesso e di circolazione nelle ZTL “AREA B” e “AREA C” dei motoveicoli e dei ciclomotori a due tempi EURO 2 e 3, a gasolio EURO 2 e 3 e a benzina a quattro tempi EURO 0, 1 e 2.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Istituzione di una task force per l’accessibilità e nomina di un Commissario straordinario con poteri speciali per l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’inclusione delle persone con disabilità.

Ordine del giorno dei Consiglieri Gianmaria Radice e Daniele Nahum (Riformisti): Impegni della città di Milano verso le vittime civili del conflitto Israelo-Palestinese.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Intitolazione di un’area verde in prossimità del Piccolo Teatro a Eufemia Borraccia Brancato, protagonista dell’artigianato sartoriale teatrale italiano.

Ordine del giorno a firma delle Consigliere Simonetta D’Amico, Beatrice Uguccioni e del consigliere Federico Bottelli (Partito Democratico): Azioni urgenti a favore degli inquilini di Via Lorenteggio 183.

Mozione del Consigliere Michele Mardegan (Fratelli d’Italia): Posizionamento targa Cristina Scozia e vittime della strada a Milano.

Mozione del Consigliere Enrico Fedrighini (Misto): Conferimento della cittadinanza onoraria alla giurista, funzionaria e relatrice delle Nazioni Unite Francesca Abanese.

Ordine del giorno dei consiglieri Michele Albiani, Luca Costamagna (Partito Democratico): Integrazione tra conservazione storica e adattamento climatico.

Mozione a firma del consigliere Alessandro Verri (Lega): Blocco lavori relativi all’intervento di urbanistica tattica in piazza Bettini e apertura di un percorso partecipativo di vera riqualificazione.

Mozione della Consigliera Giulia Pastorella (Riformisti): Sottopasso ciclopedonale per Area Tre ponti.

Mozione del Consigliere Samuele Piscina (Lega): Intitolazione fermata metropolitana “Gorla” ai “Piccoli Martiri di Gorla”.

Mozione del Consigliere Carlo Monguzzi (Europa Verde): Sospensione del gemellaggio con Tel Aviv.

Ordine del Giorno del Consigliere Marco Mazzei (Lista Sala): Misure per la sicurezza di chi si muove a piedi.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Iniziative del Comune di Milano per la promozione del dialogo interreligioso, la prevenzione e il contrasto dell’antisemitismo.

Mozione del Consigliere Francesco Rocca (Fratelli d’Italia): Misure di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e al degrado nelle aree tra il Quartiere Rogoredo e il Comune di San Donato Milanese.

Ordine del Giorno a firma dei consiglieri Alessandro Giungi (Partito Democratico) e Daniele Nahum (Riformisti): Censura alla nota della Direzione Generale Detenuti e trattamento del DAP n. 454011 del 21.10.2025. con richiesta del suo annullamento agli Organi istituzionali preposti.

Mozione a firma del Consigliere Francesco Rocca (Fratelli d’Italia): Richieste per migliorare la vivibilità in Via Don Orione.

Mozione del Consigliere Alessandro Verri (Lega): Dotazione del taser a tutti gli agenti della Polizia locale e modifica del regolamento del corpo.

Mozione a firma della Consigliera Annarosa Racca (Lega): Adesione del Comune di Milano alla “Rottamazione Quinquies” introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.

Ordine del Giorno della consigliera Diana De Marchi (Partito democratico): A sostegno della Legge sul “Consenso” per il contrasto della violenza maschile contro le donne.

Mozione del Consigliere Valerio Pedroni (Partito democratico): Sulla riconversione del settore zootecnico per la progressiva transizione agro-ecologica degli allevamenti intensivi.

Mozione del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Progetto riqualificazione Via Paravia (tratto Via Capecelatro / C.na Case nuove).

Ordine del Giorno del Consigliere Samuele Piscina (Lega): Istituzione di contributi economici e ristori a favore delle attività commerciali interessate dai cantieri di via Torino, via C. Correnti e via Bramante.

Ordine del Giorno del Consigliere Samuele Piscina (Lega): Istituzione di contributi economici e ristori a favore delle attività commerciali interessate dai cantieri di via Torino, via C. Correnti e via Bramante. Ordine del Giorno a firma del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Implementazione percorsi educativi nelle scuole dell’infanzia e primarie per prevenzione rischi adescamento e rapimento di minori.

Ordine del giorno a firma della Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi: Contrarietà del Comune di Milano alla manifestazione denominata “Remigration summit” indetta per il giorno 18 aprile in Piazza del Duomo. NUOVO TESTO

Mozione dei consiglieri Deborah Giovanati e Gianluca Comazzi (Forza Italia): Seduta straordinaria Consiglio Comunale e presa di posizione sul tema della cosiddetta “remigrazione” nel quadro delle politiche europee sui rimpatri.

Ordine del giorno del Consigliere Samuele Piscina (Lega): Istituzione e potenziamento di strutture di accoglienza notturna e diurna comunali accessibili a persone senza fissa dimora con animali al seguito.

Ordine del giorno della Consigliera Silvia Sardone (Lega): Condanna delle minacce legate alle contro-manifestazioni dei centri sociali previste per il 18 aprile a Milano.

Mozione del Consigliere Michele Mardegan (Fratelli d’Italia): Polizia locale presso le scuole della città.