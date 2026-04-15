MonteNapoleone Design Experience 2026: il Quadrilatero apre le porte al design. Aspettative di afflussi record, oltre le 470 mila presenze del 2025

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2026 – MonteNapoleone District – l’associazione che riunisce oltre 140 Global Luxury Brand attivi nelle vie di MonteNapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Bagutta, San Pietro all’Orto e Corso Matteotti e gli Hotel 5 Stelle lusso Partner – partecipa alla Milano Design Week 2026 promossa dal Comune di Milano, con la “MonteNapoleone Design Experience 2026”:

Sulla scia degli afflussi record del 2025 (circa 470.000 presenze, +4% rispetto al 2024) e con prospettive positive anche per quest’anno, dal 21 al 26 aprile il Quadrilatero della Moda si trasformerà nel “Quadrilatero del Design”: un palinsesto di appuntamenti pensato per esaltare il dialogo tra design e lusso, valorizzando al contempo artigianalità e innovazione, nel cuore di una delle destinazioni più iconiche dello shopping internazionale. Un totem informativo con mappa guiderà i visitatori tra le iniziative del distretto.

Tra le iniziative più attese, riapre LABox in Via MonteNapoleone 16, un progetto evocativo firmato Pisa 1940, ispirato agli antichi laboratori orologieri e dove competenza, creatività e passione diventano esperienza concreta. Realizzato quest’anno in collaborazione con Roche Bobois con il concept “Essere Progetto”, lo spazio offrirà un’immersione nell’artigianalità e nel design: il pubblico potrà smontare e rimontare meccanismi, osservare processi nascosti e partecipare a laboratori anche dedicati ai bambini, immergendosi nella fusione tra la precisione della tradizione orologiera italiana e l’eleganza del French Art de Vivre. Aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00, l’esperienza sarà fruibile su prenotazione al sito www.pisa1940.com, o in loco, con sessioni di 30 minuti.

Sempre nel cuore del distretto, in Via MonteNapoleone 18, Ferrarelle presenta “MAXIMA – Sparkling in Motion”, un’installazione multisensoriale realizzata per trasformare la frizzantezza naturale in energia visiva. Micro-sorgenti luminose si accenderanno e scorreranno, creando un gioco ipnotico di intensità, densità e ritmo che renderà visibile il movimento delle bolle e l’energia dell’acqua.

Con la MonteNapoleone Design Experience 2026, il Quadrilatero della Moda invita visitatori e appassionati a vivere il design come esperienza immersiva, tra creatività, artigianalità e lusso autentico.

Guglielmo Miani, Presidente di MonteNapoleone District, ha così commentato: “La Milano Design Week rappresenta un’occasione unica per la città e per MonteNapoleone District, che conferma il suo ruolo di polo del lusso, della creatività e dell’ospitalità. In questa settimana speciale, il Quadrilatero si trasforma in una vetrina simbolica di design, artigianalità e innovazione, con eventi che mettono in luce le eccellenze dei brand italiani e internazionali, coinvolgendo un pubblico ampio e diversificato. Sulla scia dei record di affluenza degli ultimi anni, ci attendiamo visitatori da tutto il mondo, rafforzando Milano come capitale globale del settore e destinazione di eccellenza per professionisti e appassionati”.