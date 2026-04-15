Vela giovanile. A Gargnano la prima regata nazionale del doppio RS Feva

Il Circolo Vela Gargnano apre la stagione del doppio RS Feva 2026, con la prima regata nazionale

Dal 17 al 19 aprile il Circolo Vela Gargnano ospiterà la I Nazionale RS Feva 2026, primo appuntamento nazionale della stagione per una delle classi giovanili in doppio più interessanti del panorama velico

Tra tante regate di monotipi e d’altura, il Circolo Vela Gargnano continua a dedicare spazio, attenzione e passione anche all’attività giovanile. Quest’anno lo fa – in questo inizio di stagione – con l’RS Feva, una barca che unisce tecnica e divertimento, con equipaggio in doppio, boline da costruire insieme e planate con gennaker che insegnano fin da subito sintonia, manovre e sensibilità. Nel percorso tecnico giovanile della Federazione Italiana Vela, l’RS Feva si inserisce nel quadro dei doppi insieme a classi come 420 e 29er, rappresentando un passaggio molto formativo.

La regata è organizzata dal Circolo Vela Gargnano, in collaborazione con Vela Club Campione, su delega della Federazione Italiana Vela. Dall’elenco dei pre-iscritti quasi 37 gli equipaggi con naturalmente il doppio di velisti presenti, tra timonieri e prodieri. Il gruppo più numeroso che é atteso sul lago di Garda, sponda bresciana, è quello del Centro Velico 3V con 5 equipaggi al via, mentre Club Nautico Marina di Carrara, Circolo Vela Cernobbio, Club Nautico San Bartolomeo al Mare, Circolo Nautico Brenzone, Società Nautica Pietas Julia e Lega Navale Italiana San Benedetto del Tronto si presentano con 3 equipaggi ciascuno. Presenza anche internazionale, con 4 barche svizzere tra Club Nautique de Versoix e Société Nautique de Genève.

Tra gli equipaggi con un palmares di tutto rispetto quello formato da Edoardo Bastini e Samuele Bardelli del Club Nautico San Bartolomeo al Mare, coppia che ha chiuso al primo posto la ranking finale nazionale 2025, vincendo le tre regate nazionali del circuito, conquistando anche il titolo ai Campionati Italiani Giovanili FIV in Doppio di Formia e chiudendo quarta al Mondiale 2025 di Aix-les-Bains.

Sul fronte straniero, i nomi più interessante sono quelli di Jack Laborde e Albert Wells della Société Nautique de Genève, ventiduesimi agli Europei 2025 di Riva. Il Circolo Vela Gargnano schiererà Margherita Cornelia Visintini con Lucia Yu Chun Fontana e un secondo equipaggio dovrebbe essere timonato da Alberto Manenti.

Per Gargnano sarà dunque un fine settimana che mette al centro i giovani, anche se l’attenzione è anche riposta alle iscrizioni della 76^ Centomiglia, aperte dal 15 aprile. Ma, per ora, largo ai ragazzi dell’RS Feva, una delle derive giovanili FIV più dinamiche e formative, capace di far convivere divertimento puro, crescita tecnica con i primi veri riferimenti della vela in doppio.

La manifestazione è resa possibile grazie al contributo di Regione Lombardia, del Comune di Gargnano, Assessorato al Commercio, Sport e Turismo e Assessorato alla Cultura, di Pro Loco Gargnano e This is Gargnano. Partner dell’evento è anche Centrale del Latte di Brescia, che offrirà ai partecipanti i propri prodotti. Le regate inizieranno venerdì 17 aprile, con prima prova prevista dalle ore 13:00; previste massimo tre prove al giorno.