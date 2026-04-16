Autore di una rapina commessa ai danni di un minorenne rintracciato dalla Polizia

(mi-lorenteggio.com) Como, 16 aprile 2026 – Nel pomeriggio del 1 aprile u.s., il personale della Squadra Volante interveniva su richiesta di soccorso avanzata tramite 112 dal genitore di un ragazzo minorenne residente a Cuneo.

Al personale della Polizia di Stato intervenuto, il minore rappresentava di essere stato vittima di una rapina, avvenuta poco prima in strada nella Frazione di Borgo San Giuseppe, da parte di uno sconosciuto.

Il giovane riferiva ai poliziotti di essere stato aggredito e immobilizzato alle spalle, e che era stato costretto con le minacce a consegnare del denaro all’ignoto rapinatore, che era riuscito ad impossessarsi di poche decine di euro, senza essere stato visto in volto dalla vittima.

Le immediate indagini svolte, curate di seguito alla minuziosa disamina delle immagini di video sorveglianza comunali e private presenti nella zona interessata dal reato, permettevano al personale della Squadra Mobile di ricostruire gli eventi denunciati, quindi di identificare con certezza l’autore della rapina, un ventenne già pregiudicato residente nel capoluogo, che veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina pluriaggravata.

L’immediata risposta della Polizia di Stato alla denuncia del grave reato realizzato in pregiudizio di un minorenne, si colloca nel più ampio contesto delle continue attività di prevenzione dei reati nell’intero territorio della provincia, proprio al fine di monitorare ogni tipo di ambito criminale, e garantire immediata risposta alle fondamentali segnalazioni dei cittadini.