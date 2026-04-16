Bollate. Comune e Parrocchia insieme per una Veglia per la Pace

I(mi-lorenteggio.com) Bollate, 16 aprile 2026 – l Comune di Bollate e la Parrocchia promuovono insieme una Veglia per la Pace, in programma venerdì 24 aprile alle ore 21.00, con ritrovo e partenza dalla piazza del Comune.

L’iniziativa nasce dal desiderio condiviso di offrire alla città un momento pubblico di riflessione, raccoglimento e partecipazione attorno a un tema quanto mai attuale e universale. Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, pensato per unire la comunità in un gesto semplice ma forte, capace di richiamare i valori del dialogo, della convivenza e della responsabilità collettiva. La Veglia percorrerà le vie del centro e sarà accompagnata da parole, immagini e silenzio, per un corale rifiuto di ogni violenza.

“In un tempo segnato da conflitti, sofferenze e tensioni internazionali – dicono Comune di Bollate e Parrocchia – sentiamo il dovere di proporre anche alla nostra comunità un momento condiviso di riflessione e testimonianza. La Pace non è un tema lontano, ma un impegno quotidiano che chiama tutti noi e che deve permeare le parole, i gesti e le scelte che facciamo ogni giorno. Per questo invitiamo tutte e tutti a questa Veglia, come segno concreto di responsabilità, attenzione, unità e speranza”.

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