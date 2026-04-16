CONTROLLI STRAORDINARI A CARNATE: 172 PERSONE IDENTIFICATE

(mi-lorenteggio.com) Monza, 16 aprile 2026 – Nella giornata del 15 aprile, la Polizia di Stato ha effettuato a Carnate un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e di degrado urbano, nonché di rafforzare la sicurezza nelle aree maggiormente sensibili del comune. L’attività è stata svolta congiuntamente alla Polizia Ferroviaria, con la collaborazione della Polizia Locale di Carnate, e ha interessato in particolare la zona della stazione ferroviaria e le aree limitrofe, comprese quelle adiacenti al parco di via Pascoli, nonché il centro cittadino. Nel corso del servizio è stato inoltre attivato un posto di controllo in via Manzoni. Complessivamente sono state identificate 172 persone, di cui 31 con precedenti di polizia. Sono stati inoltre controllati 13 veicoli. Nel corso delle verifiche, effettuate anche mediante mirati servizi perlustrativi, è stata contestata una violazione amministrativa ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 nei confronti di un cittadino marocchino di 24 anni, incensurato, trovato in possesso di 4,70 grammi di hashish all’interno del parco situato di fronte alla stazione ferroviaria. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di intensificazione dei controlli disposto dalla Questura, in attuazione di quanto condiviso in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, con particolare attenzione alle aree urbane caratterizzate da maggiore aggregazione e transito di persone.

Analoghi servizi saranno programmati anche nei prossimi giorni, al fine di garantire una costante azione di prevenzione e presidio del territorio.