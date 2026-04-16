Corsico. Oltre 90 nuovi orti urbani grazie al progetto partecipato con i cittadini

Da aree degradate e abbandonate a nuovi appezzamenti moderni, realizzati grazie a un progetto condiviso con gli aspiranti ortisti

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 16 aprile 2026 – Per riqualificare gli orti urbani di piazza Europa, l’Amministrazione ha pensato a un progetto partecipato, per coinvolgere cittadine e cittadini nell’attività. L’intero progetto di “autocostruzione organizzata”, iniziato nel 2024, ha previsto diverse fasi: condivisione del percorso con i volontari e suddivisione dei compiti e delle competenze; avvio, in collaborazione del personale esperto dell’associazione Italia Nostra APS-Milano Nord, delle attività di smantellamento, riprogettazione e ricostruzione; elaborazione del nuovo Regolamento, grazie anche al contributo dei partecipanti; assegnazione degli appezzamenti, con priorità per chi ha partecipato attivamente al progetto, e costituzione del Comitato ortisti che verrà perfezionata nelle prossime settimane.

I volontari aspiranti ortisti hanno dedicato molto tempo nella realizzazione dei nuovi appezzamenti attraverso le fasi di smantellamento e ricostruzione degli orti abbandonati da tempo, con particolare attenzione al riuso dei vecchi materiali che sono stati riutilizzati per le costruzioni delle nuove casette condivise, per i nuovi spazi di socialità e delle aree comuni. Il percorso partecipato, inoltre, ha contribuito a creare condivisione, collaborazione, scambio di idee e di competenze, grazie al contributo di tutti i volontari che hanno preso parte alla rigenerazione di questi importanti spazi. All’interno del gruppo, si sono creati anche interessanti scambi tra generazioni: i più esperti, tra cui due volontari novantenni che hanno dedicato centinaia di ore per la ricostruzione, si sono confrontati con i ventenni, tra cui due giovani studenti di biologia, scambiandosi consigli e approfondimenti sulle coltivazioni.

Il contributo degli aspiranti ortisti è stato fondamentale anche per l’elaborazione del nuovo “Regolamento per la concessione e la gestione degli orti comunali” che disciplina le modalità di assegnazione temporanea degli oltre 90 appezzamenti (aumentati grazie al progetto condiviso) e la gestione degli spazi, al fine di promuovere la socialità, l’educazione ambientale e la rigenerazione urbana.

Redazione