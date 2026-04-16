EDUCAZIONE. APERTE LE ISCRIZIONI AI CENTRI ESTIVI DI NIDI, SEZIONI PRIMAVERA E SCUOLA DELL’INFANZIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 aprile 2026 – Da oggi, giovedì 16 aprile, e fino al 6 maggio sono aperte le iscrizioni ai centri estivi (Sezioni estive) di nidi, sezioni primavera e scuola dell’Infanzia, servizio offerto nel mese di luglio alle bambine e ai bambini che frequentano i servizi comunali, comunali in appalto o privati accreditati in posti in convenzione con il Comune di Milano durante l’anno educativo 2025-2026.

Le Sezioni estive saranno aperte da mercoledì 1° luglio a venerdì 31 luglio 2026. Le famiglie potranno scegliere tra tre periodi: da mercoledì 1° luglio a venerdì 17 luglio (13 giorni), da lunedì 20 luglio a venerdì 31 luglio (10 giorni) e l’intero mese di luglio (23 giorni). L’orario di frequenza di ogni bambina e bambino sarà lo stesso di quello concordato per l’anno educativo in corso.

La domanda di partecipazione va inoltrata esclusivamente online, tramite SPID o CIE, dalle ore 12 del 16 aprile alle ore 12 del 6 maggio 2026, sul sito.