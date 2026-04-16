GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, GIOVEDÌ 16 APRILE

(mi-lorenteggio.com) 16 aprile-Questi gli appuntamenti della Giunta di Regione Lombardia in programma oggi, giovedì 16 aprile.
MILANO, SOTTOSEGRETARIO PICCHI A CONVEGNO ‘IL FOGLIO A SAN SIRO’
Federica Picchi sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia interviene a ‘Il Foglio a San Siro’, il convegno de ‘Il Foglio Sportivo’ con i protagonisti dello sport tra i quali numerosi atleti delle recenti Olimpiadi Milano Cortina 2026.
- ore 10, Stadio San Siro (piazzale Angelo Moratti – Milano).
MILANO, ASSESSORE CARUSO A CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE 35° FESTIVAL MILANO MUSICA – LONTANANZE CREATIVE
L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, partecipa alla conferenza stampa di presentazione del 35° ‘Festival Milano Musica – Lontananze Creative’, in programma dal 26 aprile al 6 giugno.
- ore 12.15, Teatro alla Scala – Ridotto dei Palchi ‘Arturo Toscanini’ (via Filodrammatici, 2 – Milano). (LNews).
red
Redazione