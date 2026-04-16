Il Comune di Rho si complimenta con Vito Fiorino e i rhodensi divenuti Cavalieri della Repubblica: Oscar Matteo Giuggioli e Nicolò Mardegan

Riconoscimento a Vito Fiorino, che salvò decine di migranti a Lampedusa nel 2013 e ormai è di casa in città

(mi-lorenteggio.com) Rho, 16 aprile 2026 – Il Comune di Rho si complimenta con Vito Fiorino e i due rhodensi appena nominati Cavalieri come riportato dalla Gazzetta Ufficiale. Si tratta del giovane attore Matteo Oscar Giuggioli, nominato dalla Presidenza della Repubblica, e dell’avvocato Nicolò Mardegan, scelto invece dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Cavaliere scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è Vito Fiorino, che salvò nella tragica notte del 3 ottobre 2013 a Lampedusa 47 migranti, mentre altri 368 affogarono nel tentativo di raggiungere le coste italiane. Il suo nome è ricordato al Giardino dei Giusti di via Redipuglia a Rho e si moltiplicano i suoi incontri nelle scuole della città per raccontare la sua esperienza.

Vito Fiorino, nato a Bari il 13 agosto 1949, è “giusto dell’umanità”. A partire dal 13 maggio, in Municipio saranno esposti disegni delle scuole che lavorano sulla storia di Fiorino, raccontata dalla professoressa Nicoletta Sala nel libro “Vito e gli altri”. Il 21 aprile il Teatro Civico di Rho ospiterà lo spettacolo “Sotto lo stesso cielo”, un musical realizzato con il liceo scientifico musicale coreutico “Marconi” di Pesaro in collaborazione con l’associazione “Nuova Speranza”.

Matteo Oscar Giuggioli, nato a Rho il 31 dicembre 2000, si era distinto al Quirinale il 16 maggio scorso conducendo la cerimonia di consegna degli attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica”. Affermatosi su scala nazionale per i ruoli interpretati in diverse fiction, prime tra le quali “Un passo dal cielo 5” e “Vostro onore”, nel 2024 ha conquistato fama interpretando Mauro Repetto nella serie Sky “Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883”, ruolo per il quale ha ottenuto il David Rivelazioni Italiane nel 2024 e il Nastro d’argento e il premio Miglior attore comedy nella prima edizione dell’Italian Global Series Festival. La scelta compiuta dal Capo dello Stato Sergio Mattarella conferma la sua attenzione per le nuove generazioni e il loro contributo costruttivo alla comunità nazionale. Giuggioli, che ha mosso i primi passi al Teatro dell’Armadillo, è stato applaudito al Teatro Civico di Rho per il suo ruolo in “Destinatario sconosciuto”, opera che denuncia come le ideologie possano trasformare le relazioni umane (la storia riguarda due amici che poi si trovano su fronti opposti nella Germania nazista).

L’avvocato Nicolò Mardegan, nato a Rho il 14 dicembre 1982, dal primo gennaio 2024 è Direttore delle Relazioni esterne di ENEL, gruppo in cui era entrato nel luglio 2023 come Responsabile degli Affari Istituzionali, della Sostenibilità e delle Comunicazioni per Enel Italia. Nel 2022 era stato scelto da “Fortune Italia” tra i quaranta profili di under 40 che stanno cambiando il Paese.

“Mi congratulo a nome di tutti i rhodensi con i nuovi Cavalieri – commenta il Sindaco Andrea Orlandi – E’ un onore per tutti sentire risuonare il nome della nostra città per onorificenze di così alto grado. In particolare mi colpisce l’attenzione del presidente Mattarella per il “nostro” Matteo Oscar Giuggioli, che a soli 25 anni ottiene una qualifica di tale prestigio. Matteo ha collaborato con il Comune in tante occasioni. Un pensiero speciale per Vito Fiorino, che consideriamo rhodense ad honorem, con il quale lavoriamo a stretto contatto facendo tanti progetti per le scuole e che proprio la prossima settimana sarà con noi a Teatro con un musical che racconta la sua storia. Un plauso infine all’avvocato Mardegan, rhodense di nascita, per i suoi successi lavorativi e per questo cavalierato: la sua attività si svolge fuori città, ma siamo orgogliosi per lui”.

Nella foto Vito Fiorino, Matteo Oscar Giuggioli e Nicolò Mardegan