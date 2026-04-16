Intervento di ricerca per un climber in bassa Valsugana: recuperata la salma questa mattina



(MI-LORENTEGGIO.COM) Trento, 16 aprile 2026 – Si è concluso questa mattina un intervento di ricerca per un uomo residente in Val di Non, classe 1966, uscito ieri per arrampicare in Valsugana e non rientrato.

La Chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle ore 1:30 di questa notte da parte della compagna, in seguito al mancato rientro.

La Centrale Unica di Emergenza ha inoltrato la chiamata alle Forze dell’Ordine che hanno iniziato le indagini e la ricerca notturna supportati dal corpo dei Vigili del Fuoco. Alle 6:00 del mattino, la Centrale ha allertato la Stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Bassa Valsugana, che ha messo in campo 5 operatori e unità cinofile.

In seguito all’individuazione della macchina del climber da parte degli operatori del Soccorso e tramite nuove informazioni fornite da amici e conoscenti dell’uomo, è stata individuata la zona del Monte Lefre, nella catena del Lagorai, dove il climber si era recato e dove si sono concentrate le ricerche. Il climber è stato individuato alla base della parete intorno alle ore 8:15, l’elicottero sanitario è giunto sul posto per la constatazione del decesso e il successivo recupero della salma: la dinamica è in fase di accertamento, è possibile che le cause del decesso siano da riferirsi a un malore. La squadra del Soccorso Alpino e Speleologico sta operando per il recupero del materiale.