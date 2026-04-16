LA POLIZIA DI STATO HA PARTECIPATO ALLA “GIORNATA DELLA LEGALITÀ” AL PARCO DI MONZA

(mi-lorenteggio.com) Monza, 16 aprile 2026 – La Polizia di Stato ha partecipato all’iniziativa denominata “Giornata della Legalità”, organizzata nell’ambito del progetto interforze di educazione alla cittadinanza e alla legalità, promosso dall’Associazione Vittime del Dovere ETS – ODV in collaborazione con le Forze Armate e le Forze de rdine, e svoltasi giovedì 16 aprile 2026, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso il Parco di Monza (area Cascina San Fedele – Viale Mirabello).

L’evento, inserito nel programma per l’anno scolastico 2025/2026 e rivolto agli studenti provenienti da tutta la regione Lombardia, ha avuto l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità, della cittadinanza attiva e del rispetto delle regole, nonché di mantenere viva la memoria delle vittime del dovere attraverso momenti di confronto e approfondimento.

Per l’occasione, la Polizia di Stato è stata presente con personale della Questura e delle diverse specialità, tra cui la Polizia Scientifica, la Polizia Stradale, la Polizia Ferroviaria e i Reparti Speciali, che hanno illustrato al pubblico le proprie attività operative e istituzionali attraverso appositi stand espositivi.

Sono state inoltre presenti unità cinofile e unità ippomontate della Polizia di Stato, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino le tecnologie, le competenze e l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato nella tutela della sicurezza e della legalità.

Nel corso della mattinata, gli studenti hanno potuto partecipare a momenti dimostrativi, attività interattive e percorsi educativi, entrando in contatto diretto con gli operatori e approfondendo i temi della sicurezza, della prevenzione e del rispetto delle norme.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di sensibilizzazione e confronto, volto a rafforzare nei giovani i valori della legalità, della giustizia e della convivenza civile.