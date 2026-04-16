L’ACROSTAR ACADEMY PORTA CESANO BOSCONE ALLE FINALI NAZIONALI

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 16 aprile 2026 – Sabato 11 e Domenica 12 aprile a Milano al Centro Sportivo Cambini-Fossati si è tenuta la terza e decisiva prova per la cat. Open di ginnastica acrobatica per determinare le combinazioni qualificate alle finali del Campionato Italiano 2026 di categoria che si svolgeranno a Torino domenica 10 maggio 2026.

Le 14 combinazioni cesanesi presenti nelle varie categorie hanno conquistato 3 medaglie d’argento e 1 di bronzo piazzandosi al 3° posto nella classifica delle società e qualificandosi alle finali ben 10 combinazioni.

Sono state due giornate intensissime ed emozionanti, dove il pubblico ha potuto ammirare esercizi di altissimo livello e spettacolari con le combinazioni di tutte le società che si sono date battaglia fino all’ultimo.

Grande soddisfazione per i tecnici Acrostar per il risultato ottenuto grazie all’ottimo lavoro svolto finora.

Di seguito tutti i risultati:

Argento L2 coppia mista Alessandro Marte Sara Panzeri qualificati per la finale

7° L2 trio femm.le Noemi Marcomini Ginevra Misuriello Mia Russo qualificate per la finale

4° L2 coppia femm.le Emma Colombo Alejandra Valdiviezo qualificate per la finale

14° L2 coppia femm.le Giorgia Bordino Eliana Huamancusi qualificate per la finale

9° L2 Alessandra Lista Sofia Romanazzi qualificate per la finale

23° L2 Sveva Clavenna Stella Trocciola

7° L3 trio femm.le Delia Sale Iris Fusillo Giada Conte qualificate per la finale

14° L3 trio femm.le Deiva Di Biase Viola Viteri Beatrice Monti

5° L3 trio femm.le Viola Cernuschi Alice Lanteri Strati Iris Miccichè qualificate per la finale

17° L3 trio femm.le Nadia Kalbi Giorgia Terreni e Gaia Vurchio

16° L4 trio femm.le Beatrice Ferrarella Delia Manghi Ginevra Landolfa

Bronzo L4 coppia femm.le Gaia Donno Viola Carabotta qualificate per la finale

Argento L5 trio femm.le Valentina Carbognin Sofia Gaia Genuardi qualificate per la finale

Argento L5 coppia femm.le Giada Tobaldo Sofia Pascale qualificate per la finale