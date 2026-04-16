Abbiategrasso. L’apericena letterario di Spazio Ipazia

Giovedì 23 aprile, alle ore 19.30: Dentro le stanze di Elsa Morante

“Come i protagonisti dei miti, delle favole e dei misteri, ogni poeta deve attraversare la prova della realtà e dell’angoscia, fino alla limpidezza della parola che lo libera, e libera anche il mondo dai suoi mostri irreali. E in questa coraggiosa traversata il poeta è sempre un pioniere, perché il dramma della realtà non ha termini, ed è sempre un altro.”

(Elsa Morante)

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 16 aprile 2026 – Il salotto culturale di Spazio Ipazia (Vicolo Cortazza, 10 – Abbiategrasso) apre le sue porte ad un ape-ricena letterario dedicato ad una grande Autrice. Una donna indipendente, coraggiosa, libera e geniale: Elsa Morante. Appuntamento giovedì 23 aprile, alle ore 19.30, insieme al giornalista Ivan Donati (studioso di letteratura, arte e spettacolo nonché, da oltre 10 anni, direttore artistico della Maratona dei Narratori di Abbiategrasso) che accompagnerà il pubblico dentro le sue stanze di parole, fra storia e fiaba, rappresentazione e realtà, divenire dell’io e approdi quasi mitologici, rievocazione dell’infanzia perduta e crudeltà del presente. Un personaggio non sempre colto nella sua anarchia stilistica, unicità dei temi trattati e approdi espressivi. Una donna, a volte aspramente criticata, fortemente divisiva, ma fonte di inesauribile fascinazione, letteraria e culturale.