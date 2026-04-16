MELANIE MARTINEZ: arriva live in Italia per un’unica data del suo “HADES: THE SACRIFICE” tour, giovedì 17 al Forum

La cantautrice, regista e artista visionaria multi-platino, MELANIE MARTINEZ, arriva live per l’unica data italiana del suo “HADES: THE SACRIFICE” tour, giovedì 17 settembre 2026 all’Unipol Forum di Milano. Il tour segna il suo tanto atteso ritorno sui palchi dal 2024 e segue l’uscita di “HADES”, il suo quarto album in studio, pubblicato il 27 marzo 2026.

I titolari di carta Mastercard avranno l’accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 09:00 di mercoledì 22 aprile. Scopri di più su www.priceless.com/music. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 23 aprile. Per accedere alla presale My Live Nation basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 12:00 di venerdì 24 aprile su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Il “HADES: THE SACRIFICE” tour partirà quest’estate con una prima fase tra Nord America e Messico, per poi proseguire nel Regno Unito e in Europa. A proposito del tour, l’artista ha raccontato: “Durante la fase di scrittura di “HADES”, ho subito capito che anche il tour sarebbe dovuto essere un’esperienza immersiva e cinematografica. L’idea di inventare un nuovo personaggio e immaginare come si potrebbe muovere in questo universo, è qualcosa che mi entusiasma moltissimo. Sarà un tour molto diverso da quelli passati, con un maggiore uso di elementi scenici, effetti illusionistici e giochi con la videocamera. Stiamo curando ogni dettaglio affinché ogni brano abbia il suo spazio. Spero che riesca ad unire le persone, nonostante i tempi strani e un po’ distopici che stiamo vivendo.”