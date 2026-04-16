PALAZZO MARINO. NOTA DEL SINDACO DI MILANO GIUSEPPE SALA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 aprile 2026 – Questa mattina il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha sentito al telefono il Sindaco di Tel Aviv, Ron Huldai, che gli ha anticipato la lettera che alleghiamo.

“Tel Aviv – ha spiegato il Sindaco Sala in Giunta – ci chiede di mantenere vivo uno spazio di dialogo e riflessione rispetto ad una situazione particolarmente critica. Milano è una città di democrazia e di pace, schierata contro ogni forma di aggressione e di violenza, di terrorismo e di totalitarismo.

Nella fermissima condanna delle politiche di Benjamin Netanyahu, riteniamo, da un lato, di continuare le interlocuzioni con chi in Israele è critico verso ciò che sta accadendo e, dall’altro, di rinforzare il sostegno e gli aiuti alle persone e alle comunità che sono martoriate dalle aggressive politiche del governo israeliano.

Per questo vogliamo rilanciare le iniziative concrete su Gaza che sono già in atto in particolare con MM.

Perché, usando le parole di chiusura della lettera del Sindaco di Tel Aviv, la democrazia è l’impegno profondo a continuare a dialogare, a continuare a costruire e a continuare a sperare”.