Pavia, in prefettura il nuovo protocollo “Stazioni sicure”



Controlli rafforzati anche nelle stazioni di Vigevano, Voghera, Mortara e Tromello



(mi-lorenteggio.com) Pavia, 16 aprile 2026 – Rafforzare la sicurezza integrata nelle aree esterne alle stazioni ferroviarie e nelle zone limitrofe, con un’attenzione particolare alle ore serali: è questo l’obiettivo del protocollo sottoscritto ieri in prefettura a Pavia. Firmatari dell’accordo il prefetto Francesca De Carlini, l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, i sindaci di Pavia, Vigevano, Voghera e Tromello, il commissario straordinario di Mortara, insieme ai rappresentanti di RFI e Trenord.

Il documento si inserisce nel solco delle linee di indirizzo del ministro dell’Interno e conferma anche per il 2026 il progetto “Stazioni sicure”. L’iniziativa, promossa da Regione Lombardia e coordinata dalla prefettura di Pavia, prevede tra le principali misure l’estensione delle fasce orarie presidiate dalle Forze di polizia nei principali nodi ferroviari, affiancate da ulteriori servizi di controllo svolti dalle Polizie locali.

Il protocollo introduce inoltre un rafforzamento della presenza delle stesse Polizie locali nelle aree esterne alle stazioni, con l’obiettivo di contrastare atti vandalici e comportamenti che generano insicurezza tra i cittadini. Parallelamente, RFI e Trenord si impegnano a garantire il decoro degli scali ferroviari e a fornire alle Polizie locali strumenti tecnologici integrati, in grado di dialogare con le sale operative della Polfer e delle altre Forze di Polizia, potenziando così i sistemi già esistenti, tra cui la videosorveglianza.

Queste misure si aggiungono alle attività già introdotte da FS Security e Trenord che, sotto il coordinamento della Polizia Ferroviaria, assicurano una presenza più capillare di personale di sicurezza, dotato di bodycam e collegato in tempo reale con le control room aziendali. Un presidio particolarmente importante sulle linee più sensibili, con effetti sia di deterrenza sia di rapido intervento in caso di anomalie o criticità.

Il protocollo, che potrà essere esteso anche ad altre stazioni del territorio, rafforza inoltre il sistema di collaborazione tra le Forze dell’ordine attraverso lo scambio di informazioni coordinato dalla prefettura nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Al termine dell’incontro, il prefetto ha ringraziato i partecipanti, evidenziando il valore del protocollo nel rafforzare la sicurezza e nel migliorare l’impiego delle risorse tra Polizie locali e Forze dell’ordine.