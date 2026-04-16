VARIAZIONE SEDE CONTINUITA’ ASSISTENZIALE (EX GUARDIA MEDICA) DI BUSCATE

(mi-lorenteggio.com) Buscate, 16 aprile 2026 – Da oggi, giovedì 16 aprile 2026, l’ambulatorio di Continuità Assistenziale di Buscate si trasferisce all’interno della Casa di Comunità di Cuggiono – Padiglione 57, piano rialzato – Ospedale di Cuggiono, via Badi 4.
Per accedere al servizio è necessario contattare la centrale unica componendo il numero telefonico 116117.
Gli orari di accesso rimangono invariati:
– Da lunedì a venerdì dalle ore 20.00 alle ore 24.00 (ultimo accesso 23.30)
– Sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (ultimo accesso 19.30)