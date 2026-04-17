A PALAZZO LOMBARDIA, LA MOSTRA HOME FAIRY HOME, IL DESIGN INCONTRA LA MAGIA DELLE WINX

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 aprile 2026 – Apre oggi a Milano, nello spazio IsolaSET di Palazzo Lombardia, ‘Home Fairy Home’, una mostra che reinterpreta l’universo domestico in chiave pop e contemporanea, ispirandosi all’immaginario iconico delle Winx, fenomeno globale capace di conquistare intere generazioni.

Ideata da Rainbow in collaborazione con Regione Lombardia, Politecnico di Milano e Poliarte di Ancona, l’esposizione nasce con l’obiettivo di creare uno spazio progettuale in cui il design incontra la magia delle fate più amate, dando forma a un nuovo modo di vivere la casa. In mostra oltre cento opere, tra installazioni, prototipi e percorsi multimediali immersivi.

“Crediamo profondamente nella cultura e nell’arte – ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – e ci impegniamo concretamente a sostenere artisti e iniziative che vadano in questa direzione. Questa mostra rappresenta un progetto di grande fascino e valore, capace di raccogliere consensi significativi non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Le Winx sono uno dei pochi esempi al mondo di un prodotto di animazione italiano capace di affermarsi su scala globale e di raggiungere un pubblico vasto e trasversale”.

Per Iginio Straffi, presidente e CEO di Rainbow, “Home Fairy Home non parla semplicemente di oggetti, ma di persone. Il progetto è dedicato a un’intera generazione: a chi è cresciuto con Winx Club e oggi vuole portare quella stessa magia nella vita quotidiana. Il mondo Winx è sempre stato un invito a credere nella propria unicità e ad avere il coraggio di immaginare qualcosa di diverso. Oggi quel mondo prende forma anche negli spazi che abitiamo”.

Il curatore della mostra, Dario Gulli, sottolinea come il progetto nasca “dall’incontro tra mondi diversi: l’immaginario pop di Rainbow e delle Winx e il linguaggio del design contemporaneo”. Il risultato è una trasformazione concreta: “La fantasia non resta racconto, ma diventa progetto”, dando vita a oggetti e ambienti che reinterpretano in chiave domestica identità e personalità dei personaggi.

Al centro dell’iniziativa anche il lavoro di giovani creativi. “Winx Club – spiega il professor Michele Capuani di Poliarte – ha offerto agli studenti un’opportunità rara: lavorare su un immaginario capace di generare una forte risonanza emotiva. La sfida non era imitare, ma cogliere l’essenza del marchio e svilupparla in modo originale”.

Sulla stessa linea Luca Fois, professore al Politecnico di Milano: “Non è semplicemente una mostra, ma un’opera collettiva pop di grande qualità creativa. Oltre cento studenti hanno interpretato il mondo delle Winx dialogando con artisti e aziende, dando vita a progetti sorprendenti”.

La mostra ‘Home Fairy Home’ è visitabile con accesso gratuito nello spazio IsolaSET di Regione Lombardia, in Piazza Città di Lombardia a Milano, dal 17 al 26 aprile con orario 11.00 – 21.00, e dal 27 aprile all’8 maggio con orario 11.00 – 20.00.