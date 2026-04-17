Allianz Milano, missione Modena: si accende la semifinale per la Challenge Cup

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 aprile 2026. Si entra nel vivo, si alza la tensione, si gioca per l’ultimo obiettivo della stagione. Domenica 19 aprile alle ore 18, Allianz Milano scende in campo al PalaPanini contro la Valsa Group Modena per Gara 1 della semifinale dei Play Off 5° posto della SuperLega Credem Banca. In palio c’è un posto nella finale e, soprattutto, il pass per la Challenge Cup 2027. È una sfida che profuma di storia e rivalità: 35 precedenti, con Modena avanti 24-11, ma Milano arriva con ambizione e memoria. Perché proprio da Modena, un anno fa, era iniziato il percorso che ha portato i lombardi ad alzare la Challenge Cup. Un cerchio che ora si prova a chiudere.

Il PalaPanini non è mai un campo qualsiasi. È un’arena che sa accendersi, trascinare, spingere. E lo sa bene anche Roberto Piazza, ex della partita, che ritrova un ambiente capace di esaltarsi soprattutto al servizio, fondamentale chiave anche in questo finale di stagione. Servirà solidità, ma anche coraggio. Servirà l’Allianz migliore. Sul fronte dei numeri, diversi protagonisti sono vicini a traguardi significativi. Per Milano, Gabriele Di Martino è a un punto dai 100 stagionali e a 3 muri vincenti dai 300 in SuperLega, mentre nei Play Off 5° posto è a 12 punti dai 100. Ferre Reggers è a 27 attacchi vincenti dai 500 stagionali, Tommaso Ichino a 4 dai 100. Sempre nei Play Off 5° posto Edoardo Caneschi a 4 attacchi vincenti dai 100. Per Modena, Luca Porro è a 17 punti dai 400 stagionali e Paul Buchegger è a 8 attacchi vincenti dai 300. Nei Play Off 5° posto, Porro è a un solo attacco vincente dai 100, Davyskiba a 14 punti dai 400 e Buchegger a 2 punti dai 200 e a 23 attacchi vincenti dai 200. In carriera, Jacopo Massari è a un muro vincente dai 100.

I duelli più belli? Facile dire quello tra Reggers e Buchegger, entrambi vicini agli ultimi giri di valzer con le maglie attuali. Ma il volley non è mai un discorso tra singoli e questa è già gara 1 di una serie da dentro o fuori, dove ogni pallone peserà come un macigno. Chi vince potrà chiudere i conti domenica 26 all’Allianz Cloud. Gara 2 si giocherà alle ore 17 e il pubblico milanese sarà chiamato a fare la sua parte. La prevendita è già aperta su Vivaticket: un appuntamento da non perdere per spingere ancora la squadra verso l’Europa. Eventuale gara 3 di nuovo a Modena mercoledì 29. La sfida del PalaPanini sarà diretta dagli arbitri Ubaldo Luciani e Denis Serafin, con Fabio Pasquali nel ruolo di terzo arbitro. Al Video Check opererà Daniele Rossi, mentre il segnapunti sarà Alessandro Baldi Forti. Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma VBTV.

Roberto Piazza allenatore di Allianz Milano: «Sappiamo perfettamente che andiamo a giocare in un palazzetto come quello di Modena, dove la squadra di casa si esalta soprattutto nel fondamentale della battuta, che in questo momento sta facendo la differenza sia nei playoff sia nel percorso per il quinto posto. Mi aspetto una gara molto complicata, come tutte le partite del campionato italiano e come quelle di questo girone. Andremo in campo con la giusta determinazione, consapevoli che il percorso fatto lo scorso anno, proprio a Modena, ci ha permesso di conquistare la possibilità di alzare la Challenge Cup in questa stagione. E questo non è affatto un dettaglio».

Luke Perry libero della Valsa Group Modena: «Siamo pronti per affrontare Milano, hanno fiducia nei loro mezzi e giocatori di alto livello. Dovremo dare sicuramente il massimo contro un avversario tosto. Non è una Gara Scudetto, ma è importante per entrambe le squadre, anche in ottica Europa. Dobbiamo concentrarci solo su noi stessi, crediamo nel nostro gruppo e l’obiettivo è chiudere la stagione nel miglior modo possibile».

Foto credit Legavolley.it

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