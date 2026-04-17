Ampliamento della rete di teleriscaldamento a Corsico: al via i lavori in via Parini

Iniziano gli interventi di posa ed estensione della rete di teleriscaldamento, gestito a Corsico da Engie Italia che utilizza per oltre il 70% il recupero dell’energia di scarto della vetreria Verallia

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 17 aprile 2026. Il sistema di teleriscaldamento di Corsico, gestito da ENGIE Italia, si configura come “teleriscaldamento efficiente”, grazie a un mix produttivo che utilizza per oltre il 70% il recupero dell’energia di scarto della vetreria Verallia. Un modello virtuoso di economia circolare che consente di valorizzare calore altrimenti disperso. “L’adesione al servizio di teleriscaldamento rappresenta una scelta consapevole a favore della transizione energetica, con benefici concreti sia per il singolo utente sia per l’intera collettività”, spiegano da Engie Italia. In particolare, il teleriscaldamento consente una significativa riduzione delle emissioni rispetto ai tradizionali sistemi alimentati da combustibili fossili: –20% di emissioni di gas serra (CO₂); –50% di ossidi di azoto (NOx); –100% di ossidi di zolfo (SOx). Oltre ai benefici ambientali, il teleriscaldamento “contribuisce ad aumentare la sicurezza degli edifici, eliminando il rischio di scoppi e incendi grazie all’assenza di combustibili fossili nelle centrali termiche – ancora da Engie Italia – e a migliorarne l’efficienza energetica, con effetti positivi anche sulla classe energetica degli immobili”. Grazie alla nuova dorsale di distribuzione in via Parini, anche le utenze delle zone più centrali della città potranno accedere “a una tecnologia pulita, efficiente e sostenibile, con la possibilità di allacciarsi a costo zero, riducendo drasticamente gli investimenti necessari per il passaggio al servizio”, conclude Engie Italia.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori, da lunedì 20 aprile saranno attive modifiche temporanee alla viabilità: l’incrocio tra via Parini e via Carducci sarà temporaneamente chiuso; sarà istituito un doppio senso di marcia nel tratto di via Parini compreso tra via Carducci e via Foscolo e tra via Verdi e via Carducci la strada sarà chiusa al traffico. Circolazione a doppio senso, con accesso solo per residenti e mezzi di soccorso e Amsa, anche in via Carducci, tra via Parini e via Galilei. Arrivando da via Cadorna si potrà svoltare in via Carducci solo a destra. Per tutta la durata della fase di cantiere le linee 321 i 324 di Atm saranno deviate; le fermate di via Foscolo e via Parini (angolo via Verdi) saranno temporaneamente sospese e istituite due fermate provvisorie in via Galilei (angolo via Verdi) e via Sanzio (angolo via Parini).

Redazione