Antigone di Puntozero debutta all’interno del Carcere Beccaria – dal 25 aprile al 10 maggio – Milano

In scena Compagnia Puntozero: Ameen, Marcello Ciani,

Roberta Gallo, Sara Manzoni, Lisa Mazoni, Mubi, Otman, Ramon, Joseena Rigo, Simo, Martina Tiraboschi

Costumi: Lisa Mazoni e lab. sartoria “Per Aspera ad Astra”

Light Designer: Enea Pablo Zen

Regia e luci: Giuseppe Scutellà

Teatro PuntozeroBeccaria è sostenuto da: Ministero della Cultura, Dipartimento della Giustizia Minorile: CGM/USM/IPM Beccaria, ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio), Fondazione Cariplo, Municipio 6

Dal 25 aprile al 10 maggio, al Teatro PuntozeroBeccaria, la compagnia teatrale Puntozero – di cui sono parte attiva anche giovani detenuti – torna a confrontarsi con uno dei testi cardine della storia del teatro e della riflessione sul rapporto fra legge e giustizia: l’Antigone di Sofocle. Un cult del repertorio della compagnia (consigliato dai 12 anni) che ha visto il debutto nel 2009 al Piccolo Teatro di Milano e che ritorna al Teatro Beccaria per celebrare il trentennale della compagnia.

Uno spettacolo inclusivo e corale, diretto da Giuseppe Scutellà, che nasce dall’incontro tra il testo sofocleo, presentato nella limpida traduzione di Maria Grazia Ciani, e la vitalità della compagnia composta principalmente da giovani detenuti del Carcere Minorile Cesare Beccaria di Milano. Un lavoro essenziale e ritmico che è diventato un riferimento stabile nel percorso artistico di Puntozero, simbolo del dialogo tra teatro, società e tradizione. Un rito collettivo, in cui accenti e storie di vita diverse si fondono per ridare voce a un mito immortale: il teatro diventa esperienza viva di libertà, amore e responsabilità.

La forza della parola antica si rinnova in scena: il conflitto tra Creonte e Antigone — tra nómos, la legge della polis, e ágrapta nómima, le leggi non scritte degli dèi — diventa materia viva, capace di interrogare il presente in uno spettacolo che “suscita soprattutto éleos, una pietà tanto profonda da indurre alle lacrime”.

note allo spettacolo

Da trent’anni Puntozero lavora stabilmente con i ragazzi dell’area penale minorile.

Antigone è un’occasione importante e preziosa, sia per loro che per noi. Per loro, perché il teatro diventa strumento di emancipazione: dà loro voce, consapevolezza, responsabilità, coniugando il percorso educativo e trattamentale con una crescita profonda, una trasformazione umana. Per noi, l’occasione è altrettanto significativa: si possono creare delle narrazioni nuove, condivise, capaci di trascendere stigmi e pregiudizi, per aprire uno spazio di dialogo sul rapporto tra giustizia e società.

Sentire le parole di Antigone nella bocca di un ragazzo, vedere come riescono a muovere qualcosa di profondo, a riverberare dentro di lui, conferma ogni volta ciò che un luogo di detenzione dovrebbe essere capace di fare: regalare parole, dare possibilità, offrire opportunità. Far sì che mondi diversi possano riconoscersi e, insieme, provare a costruire una società migliore.

A precedere Antigone c’è Khoros. Definirlo un training psicofisico sarebbe riduttivo.

Khoros è ricerca della comunità: una pratica che affonda le radici nel coro del teatro greco e che, attraverso corpo e voce, costruisce un organismo pulsante collettivo. È una danza che prende da ognuno ciò che può dare, accoglie ciò che ciascuno è in grado di offrire, e trasforma il tutto in un momento di intensa bellezza.

Orari: lunedì – sabato ore 19.30, domenica ore 16.30, martedì riposo

Durata: 80 minuti senza intervallo

Prezzi: intero 15 euro; ridotto 10 euro (bambini inferiori ai 12 anni)

Sito ufficiale: http://www.puntozeroteatro.org

Mail: info@puntozeroteatro.org

Facebook: https://www.facebook.com/PuntozeroTeatro Instagram:

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