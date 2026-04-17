Buccinasco. Semafori via Lomellina e viale Lombardia: dal 20 aprile attive le telecamere

Viene sanzionato esclusivamente chi attraversa l’incrocio con il semaforo rosso



(mi-lorenteggio.com) Buccinasco (17 aprile 2026) – Da lunedì 20 aprile entrano in funzione le telecamere installate nei pressi dei semafori di via Lomellina (all’incrocio con via Aldo Moro e via Piemonte) e di viale Lombardia (in prossimità di via Grancino e via Don Minzoni).

Le telecamere hanno lo scopo di verificare eventuali passaggi con il rosso. Sarà quindi sanzionato esclusivamente chi attraversa l’incrocio con il semaforo rosso.

“Come ho più volte ribadito – ricorda il sindaco Rino Pruiti – l’obiettivo è tutelare la sicurezza stradale e promuovere il rispetto del codice della strada. Nelle scorse settimane gli impianti semaforici sono stati rinnovati e le telecamere installate rileveranno solo i passaggi con il rosso. Quindi non corre alcun rischio chi, in presenza di traffico, si trova in attesa oltre il semaforo (se è passato con il verde) o è in attesa di svoltare”.