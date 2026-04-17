Como, “giocavano” con una pistola finta in un parcheggio pubblico. Denunciati 3 comaschi e sequestrati circa 20 grammi di hashish

(mi-lorenteggio.com) Como, 17 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha denunciato in stato di libertà un 17enne comasco – con precedenti di polizia – per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sanzionati amministrativamente un 19enne ed un 16enne – entrambi comaschi ed incensurati – per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Il 19enne è stato, inoltre, denunciato per porto abusivo d’armi.

Intorno alle 09.30, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Como, si sono diretti al parcheggio di un esercizio commerciale di via Colombo a Como, per la segnalazione da parte del responsabile del negozio della presenza di un gruppetto di ragazzi che armeggiava una pistola.

Raccolte le necessarie descrizioni del “gruppetto”, gli agenti si sono subito adoperati al loro rintraccio, avvenuto poco dopo nelle vie limitrofe della segnalazione.

I tre, sin da subito, si sono mostrati insofferenti al controllo e da una più approfondita ispezione, il 19enne è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo (senza tappo rosso) con al seguito contenitore pallini tipo softair, occultata nei pantaloni, nonché un involucro di plastica contenente hashish, stessa sostanza che anche il 16enne aveva con sé.

Il 17enne, invece, nascosto nello zaino, aveva un contenitore di plastica con 7 involucri trasparenti contenenti hashish ed un bilancino di precisione, nonché banconote da cinque euro e da venti euro, provento di attività illecite. Gli agenti hanno esteso l’ispezione all’abitazione del 17enne, nella quale sono stati trovati altri contenitori contenenti la medesima sostanza ed un secondo bilancino.

Dopo aver sequestrato complessivamente circa 20 grammi di hashish e una pistola giocattolo, i tre sono stati portati in Questura: il 19enne ed il 16enne sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale ed il 17enne denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A carico del 19enne anche la denuncia per porto abusivo d’armi.