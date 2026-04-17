Como, lite in Piazza Volta: 51enne armato di coltelli bloccato e denunciato

(mi-lorenteggio.com) Como, 17 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Como, stanotte, ha denunciato in stato di libertà per minaccia e porto abusivo d’armi, un 51enne albanese residente a Como, con precedenti penali e di polizia.

Intorno alle 3.00 di questa notte, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Como, si sono recati in Piazza Volta a Como a seguito della segnalazione di lite in strada.

Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti hanno raccolto le informazioni necessarie per ricostruire la dinamica dell’accaduto, accertando che la lite, scaturita per futili motivi, tra il proprietario di un locale della Piazza ed il cittadino albanese di 51anni, era rapidamente degenerata.

L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, aveva infatti iniziato a minacciare il titolare del locale impugnando due coltelli di grandi dimensioni che lo stesso occultava sotto la maglia alla vista degli operatori.

Il medesimo è stato prontamente bloccato, disarmato ed assicurato all’interno dell’autovettura di servizio dagli agenti e portato in Questura.

Sul conto del 51enne sono emersi precedenti penali per maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza familiare, nonché precedenti di polizia per reati contro la persona, violazioni al Codice della Strada e in materia di immigrazione.

Al termine degli atti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per minaccia e porto abusivo d’armi, nonché sanzionato amministrativamente per ubriachezza.