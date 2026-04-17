GIOVANI CHEF. A PALAZZO LOMBARDIA (ORE 13) PRESIDENTE FONTANA PROCLAMA VINCITORI ‘PREMIO AIMO E NADIA PER I GIOVANI’

PER I PRIMI 3 CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE ‘CUCINA’, ‘SALA’ E ‘PASTICCERIA’ OPPORTUNITÀ DI LAVORO CONCRETE

ALLA CERIMONIA PARTECIPA ANCHE ASSESSORE REGIONALE MASSIMO SERTORI

Milano, 17 apr) Sarà il governatore Attilio Fontana a premiare oggi, venerdì 17 aprile, intorno alle 13, i vincitori del ‘Premio Aimo e Nadia per i Giovani’, il progetto educativo e culturale promosso dal Gruppo Aimo e Nadia, realizzato quest’anno in collaborazione con Regione Lombardia.

Al Belvedere Berlusconi sarà presente anche l’assessore regionale agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori.

Il tema scelto per questa terza edizione, ‘Nutrire il Futuro: Cultura, Consapevolezza, Creatività’, invita gli studenti a riflettere sul valore del cibo non solo come elemento nutrizionale, ma come strumento culturale, educativo e identitario.

L’iniziativa coinvolge 9 istituti e centri di formazione provenienti da diverse province della Lombardia: Centro Formativo Provinciale Zanardelli di Clusane d’Iseo (BS) ; CFP Fondazione Clerici di Lodi; APF Valtellina di Sondrio; CFP Como; CFPA Casargo (LC); CFP Cr.Forma Cremona e Crema (CR); AFOL Metropolitana di Pieve Emanuele (MI); Istituto ‘De Filippi’ di Varese; AFOL Metropolitana di Sesto San Giovanni (MI).

Dalle 9.30 gli allievi delle scuole proporranno le loro specialità alla giuria composta da Stefania Moroni (CEO Aimo e Nadia), dagli chef stellati Antonio Santini (ristorante ‘Dal Pescatore’ di Canneto sull’Oglio/MN), Alessandro Negrini (Chef Patron Aimo e Nadia), dal preside dell’Istituto Alberghiero Molfetta (BA) e dal giornalista Paolo Marchi.

I vincitori delle categorie ‘Cucina’, ‘Sala’ e ‘Pasticceria’ accederanno a percorsi formativi retribuiti e a successive opportunità professionali all’interno delle realtà del Gruppo Aimo e Nadia, trasformando l’esperienza della gara in un reale percorso di inserimento lavorativo.

Saranno premiati i primi 3 classificati delle prime due categorie e un solo ‘pastry chef’, per un totale di 7.

– ore 9.30, Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), ingresso N1, 39°piano – inizio contest

– ore 13, premiazione vincitori.

Redazione