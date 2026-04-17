GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, VENERDÌ 17 APRILE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 aprile 2026. Questi gli appuntamenti della Giunta di Regione Lombardia in programma oggi, venerdì 17 aprile.

LAVENO MOMBELLO (VA), PRESIDENTE FONTANA A VILLA FRUA PER EVENTO ‘LIBERI DI SCEGLIERE E NON DIMENTICARE I GIOVANI AGENTI’

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana partecipa, a Villa Frua, all’evento ‘Liberi di scegliere e non dimenticare i giovani agenti’, iniziativa in ricordo dei giovani agenti delle Forze dell’Ordine caduti in servizio. Interviene anche Tina Montinaro, vedova dell’agente di Polizia Antonio, caduto nella strage di Capaci del 1992 insieme a Giovanni Falcone.

ore 10, Villa Frua (via Roma, 16 – Laveno Mombello/VA)

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GIOVANI CHEF. A PALAZZO LOMBARDIA (ORE 13) PRESIDENTE FONTANA PROCLAMA VINCITORI ‘PREMIO AIMO E NADIA PER I GIOVANI’

ALLA CERIMONIA PARTECIPA ANCHE ASSESSORE REGIONALE MASSIMO SERTORI

Il governatore Attilio Fontana premia, intorno alle 13, i vincitori del ‘Premio Aimo e Nadia per i Giovani’, il progetto educativo e culturale promosso dal Gruppo Aimo e Nadia, realizzato quest’anno in collaborazione con Regione Lombardia.

Al Belvedere Berlusconi è presente anche l’assessore regionale agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori.

Il tema scelto per questa terza edizione, ‘Nutrire il Futuro: Cultura, Consapevolezza, Creatività’, invita gli studenti a riflettere sul valore del cibo non solo come elemento nutrizionale, ma come strumento culturale, educativo e identitario.

L’iniziativa coinvolge 9 istituti e centri di formazione provenienti da diverse province della Lombardia: Centro Formativo Provinciale Zanardelli di Clusane d’Iseo (BS) ; CFP Fondazione Clerici di Lodi; APF Valtellina di Sondrio; CFP Como; CFPA Casargo (LC); CFP Cr.Forma Cremona e Crema (CR); AFOL Metropolitana di Pieve Emanuele (MI); Istituto ‘De Filippi’ di Varese; AFOL Metropolitana di Sesto San Giovanni (MI).

Saranno premiati i primi 3 classificati delle prime due categorie e un solo ‘pastry chef’, per un totale di 7.

– ore 9.30, Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), ingresso N1, 39°piano – inizio contest

– ore 13, premiazione vincitori.

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VARESE, SOTTOSEGRETARIO CATTANEO A EVENTO DI META’ MANDATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo partecipa alla Camera di Commercio di Varese ad un incontro di metà del mandato 2023-2028.

– ore 9.30, Centro Congressi Ville Ponti (Piazza Litta, 2 – Varese).

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RHO/MI E BIASSONO/MB, ASSESSORE FERMI A PRIMA TAPPA ‘VIAGGIO NEL CUORE PRODUTTIVO LOMBARDO’

PREVISTO UN PUNTO STAMPA ALLE 12.15

L’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, inizia il tour nelle aziende del territorio lombardo che si distinguono per capacità innovativa, competitività e per aver saputo valorizzare i finanziamenti regionali dedicati a Ricerca e Sviluppo.

Intorno alle 12.15, a Biassono, è previsto un ‘punto stampa’.

– ore 9.45, Neuro-Zone Srl – MIND (viale Decumano, 41 – Rho/MI);

– ore 11.30, Buraschi Italia Srl (via dei Tigli, 7/9 – Biassono/MB).

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PALAZZO LOMBARDIA, ASSESSORE BERTOLASO INTERVIENE A INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DONAZIONE E TRAPIANTI

L’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, interviene a Palazzo Lombardia, all’evento ‘La cultura del dono’ iniziativa in occasione della giornata nazionale donazione e trapianti.

– ore 10, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), ingresso N4, Sala Biagi, primo piano.

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MILANO, ASSESSORE SERTORI A CONVEGNO SULLA SICUREZZA ENERGETICA

L’assessore agli Enti locali, Montagna e Risorse energetiche di Regione Lombardia, Massimo Sertori, interviene, a Milano, al convegno Fiper (Federazione italiana dei produttori di energia da fonti rinnovabili) sul tema ‘Sicurezza energetica, innovazione e comunità. Confronto su tecnologie, politiche e prospettive della bioeconomia Made in Italy’.

– ore 10, Palazzo Edison (Foro Buonaparte, 31 – Milano).

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BARBARIGA/BS, ASSESSORE MAIONE A INAUGURAZIONE CASA DI COMUNITA’

L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Giorgio Maione partecipa all’inaugurazione della Casa di Comunità di Barbariga (Brescia) ‘Rosa e Mario Baiguera’.

ore 11, Casa di Comunità ‘Rosa e Mario Baiguera’ (piazza Aldo Moro, 4 – Barbariga/BS)

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MANTOVA, ASSESSORE BEDUSCHI A CONFERENZA STAMPA FOOD AND SCIENCE FESTIVAL 2026

L’assessore di Regione Lombardia ad Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, interviene, a Mantova, alla conferenza stampa di presentazione del Food&Science Festival 2026 che si svolgerà dal 15 al 17 maggio.

Sono presenti, tra gli altri, il Comune di Mantova; Carlo Bottani (Provincia); Andrea Pagliari (Confagricoltura Mantova); Renato Zaghini (Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano); Lorenzo Capelli (Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia); Vincenzo Merante (Syngenta) ed Enrico Voceri (Gruppo TEA).

– ore 12, Palazzo San Sebastiano (largo XXIV maggio, 12 – Mantova).

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BERGAMO, ASSESSORE TERZI A INAUGURAZIONE SPAZIO SOCIALE ‘CIVICO 5’

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa a Bergamo all’inaugurazione del ‘Civico 5’, uno spazio al servizio di cooperative e associazioni del territorio.

– ore 15, via Carlo Serassi 5 – Bergamo.

Redazione