Incidente mortale nei boschi di Vigo Meano: deceduto sessantanovenne

(mi-lorenteggio.com) Trento, 17 aprile 2026 – Il corpo senza vita di un sessantanovenne trentino è stato recuperato in serata nei boschi di località Maso Palù, a Vigo Meano. L’uomo era probabilmente intento a tagliare parte di una pianta già caduta a terra, quando dei pesanti rami provenienti dalla stessa gli sono caduti addosso, travolgendolo. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 18 da parte di un familiare che non l’aveva visto rientrare in casa e che dunque si era recato di persona sul luogo dove l’uomo aveva riferito sarebbe andato a fare legna, trovandolo incastrato fra le piante in stato di evidente incoscienza.

La Centrale Unica di Emergenza ha attivato la Stazione Paganella Avisio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino che si è portata sul posto con quattro operatori, fra cui un sanitario, insieme ai Vigili del fuoco volontari, a tre operatori del nucleo S.A.F. di Trento e all’automedica di Trentino Emergenza. Constatato il decesso del sessantanovenne e ottenuto il nulla osta delle autorità per la rimozione della salma, il corpo dell’uomo è stato riportato via terra sulla strada principale, dove è stato infine affidato al carro funebre. Le operazioni si sono dunque concluse intorno alle 21.15.