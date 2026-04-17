INFRASTRUTTURE: NAVIGAZIONE LAGHI E ANSFISA SIGLANO PROTOCOLLO D’INTESA PER LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 aprile 2026 – Sinergia tra gli enti vigilati dal MIT per rafforzare la formazione del personale, la condivisione tecnica e la cultura del rischio sui bacini lacustri italiani.

Como, Villa Gallia – Consolidare la sicurezza, investire sulla formazione e fare sistema tra le eccellenze del trasporto pubblico. Questi gli obiettivi del Protocollo d’Intesa siglato oggi a Villa Gallia, sede della Provincia di Como, tra l’Ente Governativo Navigazione Laghi e ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali).

L’accordo, che coinvolge due realtà poste sotto la vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), punta a creare un modello di gestione integrata del rischio. In un contesto territoriale di straordinaria bellezza ma caratterizzato da fragilità idrogeologiche, la collaborazione mira a potenziare la resilienza delle infrastrutture lacustri e la preparazione tecnica degli operatori sui laghi Maggiore, di Garda e di Como.

Il protocollo prevede l’avvio di percorsi formativi congiunti, lo scambio di best practice in ambito tecnico-specialistico e l’implementazione di modelli di analisi predittiva basati sulle linee guida del “Libro Bianco” di ANSFISA.

A margine della firma, Pietro Marrapodi, Gestore Governativo di Navigazione Laghi, ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti di questo accordo, che rappresenta un pilastro fondamentale nella nostra strategia di sviluppo del trasporto pubblico di linea. Mettere a valore il servizio che offriamo ogni giorno a milioni di passeggeri significa, innanzitutto, garantire loro i massimi standard di sicurezza. Questa partnership con ANSFISA nasce sotto l’egida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sempre attento e vigile, la cui regia ci permette di operare in una filiera tutta pubblica votata all’efficienza. Fare sistema non è più un’opzione, ma una necessità: unendo le nostre competenze tecniche alla visione strategica dell’Agenzia, trasformiamo la prevenzione in un asset concreto a tutela del territorio e dei cittadini.”

Domenico Capomolla, Direttore di ANSFISA, ha sottolineato come la collaborazione nasca da un paradigma preciso: “Creare cultura della prevenzione e formare il personale che opera sui tre bacini lacustri significa valorizzare un presidio di sicurezza che vede l’impegno diretto del MIT nel presidiare la fragilità dei nostri territori.”

Con questo atto, Navigazione Laghi e ANSFISA ribadiscono l’impegno comune verso un’innovazione sostenibile delle infrastrutture di trasporto, dove la sicurezza non è solo un obbligo normativo, ma un valore condiviso e costantemente aggiornato.

Redazione