INTITOLAZIONI. SACCHI: “TROVEREMO UN LUOGO DELLA CITTÀ PER RICORDARE IL GRANDE NINO ROTA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 aprile 2026 – Milano ricorderà il compositore milanese Nino Rota. Musicista: Divenuto celebre in tutto il mondo per le sue indimenticabili colonne sonore è stato protagonista di straordinarie collaborazioni con i più grandi registi della storia del cinema: da Federico Fellini a Francis Ford Coppola, da Luchino Visconti a Franco Zeffirelli.

L’annuncio è stato fatto questa mattina dall’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, intervenuto alla presentazione di “Fotogrammi. Il cinema d’autore con la Filarmonica della Scala”, progetto dedicato al cinema d’autore con proiezioni accompagnate dall’esecuzione dal vivo delle colonne sonore originali.

“È tempo per Milano di rendere onore a Nino Rota – ha dichiarato l’assessore Sacchi –, un maestro straordinario che in questa città è nato e ha studiato, frequentando il Conservatorio Giuseppe Verdi e che vi è rimasto profondamente legato per tutta la vita. Mi impegno personalmente a individuare un luogo idoneo della città che possa essere a lui intitolato, affinché la memoria di questo gigante della musica sia preservata e celebrata dai milanesi e dalle milanesi e da tutti coloro che visitano Milano”.

Nato a Milano nel 1911, Nino Rota è stato uno dei compositori più prolifici e amati del secolo scorso, celebre in tutto il mondo non solo per le sue colonne sonore ma per una vasta produzione di musica sinfonica, operistica e da camera