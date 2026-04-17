Manifestazioni sabato 18 aprile: deviazioni e chiusure

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 aprile 2026 Sabato 18 aprile si adeguail servizio delle linee alle disposizioni delle autorità di pubblica sicurezza per permettere il passaggio di alcuni cortei.

La stazione Duomo chiude dalle 11

I treni delle linee M1 e M3 saltano la fermata. In alternativa considerate le stazioni di Montenapoleone, Missori, San Babila o Cordusio.

La stazione Palestro chiude dalle 12

I treni della linea M1 saltano la fermata. In alternativa considerate le stazioni di San Babila o Porta Venezia.

Tram e bus potrebbero deviare dalle 13

Le linee 1, 5, 9, 12, 16, 19, 33, 60, 61, 65, 81, 84, 96, 97 e altre linee potrebbero essere rallentate, deviate o interrotte.

L’Atm point di Duomo è chiuso

Se avete prenotato un appuntamento, andate ai Point di Cadorna e Centrale: sono aperti dalle 7:45 alle 20.

Considerate maggiori tempi di viaggio nel pianificare i vostri spostamenti. Daremo sulla app aggiornamenti in tempo reale sullo stato del servizio al passaggio delle manifestazioni.