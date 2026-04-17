Manifestazioni sabato 18 aprile: deviazioni e chiusure

Di
Redazione
-
0
4

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 aprile 2026 Sabato 18 aprile si adeguail servizio delle linee alle disposizioni delle autorità di pubblica sicurezza per permettere il passaggio di alcuni cortei.

La stazione Duomo chiude dalle 11
I treni delle linee M1 e M3 saltano la fermata. In alternativa considerate le stazioni di Montenapoleone, Missori, San Babila o Cordusio.

La stazione Palestro chiude dalle 12
I treni della linea M1 saltano la fermata. In alternativa considerate le stazioni di San Babila o Porta Venezia.

Tram e bus potrebbero deviare dalle 13
Le linee 1, 5, 9, 12, 16, 19, 33, 60, 61, 65, 81, 84, 96, 97 e altre linee potrebbero essere rallentate, deviate o interrotte.

L’Atm point di Duomo è chiuso
Se avete prenotato un appuntamento, andate ai Point di Cadorna e Centrale: sono aperti dalle 7:45 alle 20.

Considerate maggiori tempi di viaggio nel pianificare i vostri spostamenti. Daremo sulla app aggiornamenti in tempo reale sullo stato del servizio al passaggio delle manifestazioni.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui