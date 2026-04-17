Milano, spaccio di droga in casa: arrestate tre persone e sequestra oltre tre etti di cocaina

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 aprile 2026 – Nei giorni scorsi a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato tre cittadini italiani di 33, 45 e 53 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Mercoledì 15 aprile, intorno alle 10, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Quarto Oggiaro, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in zona Quarto Oggiaro, hanno individuato il 33enne fare accesso all’interno di un appartamento in via Lopez e, poco dopo, hanno visto il 53enne entrare all’interno dello stesso stabile per poi uscirne con uno zaino. I poliziotti di via Satta, insospettiti, hanno fermato quest’ultimo con lo zaino, al cui interno sono state rinvenute e sequestrate diverse buste contenenti 286 grammi di cocaina suddivisa in dosi, due bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto, materiale per il confezionamento e sostanza presumibilmente da taglio. All’interno dell’appartamento, sempre in via Lopez e in uso al 53enne, gli agenti hanno sequestrato 77 grammi di cocaina suddivisi in dosi, un cellulare, 105 euro in contanti e un quaderno riportante cifre presumibilmente riconducibili all’attività di spaccio. Contestualmente i poliziotti hanno fermato anche 33enne mentre stava uscendo dall’altro appartamento in suo uso all’interno del quale hanno rinvenuto un’altra dose di cocaina e un altro foglio con cifre e sigle, presumibilmente riconducibili all’attività di spaccio. Gli agenti hanno individuato, infine, un appartamento a Novate Milanese (MI), dove abita il 33enne, al cui interno hanno sequestrato circa 13.000 euro in contanti.

Ieri pomeriggio, i poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Lambrate, durante un servizio di contrasto allo spaccio di droga, hanno individuato un appartamento in via Cecchi a Milano, quale probabile luogo di detenzione e spaccio di droga. Intorno alle 16, i poliziotti, appostati nei pressi dello stabile, hanno notato il 45enne e lo hanno fermato per un controllo; l’uomo è stato trovato in possesso di 1.400 euro in contanti e otto grammi e mezzo di cocaina suddivisa in involucri mentre, all’interno dell’abitazione, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 4 grammi di cocaina, 3 grammi di cocaina rosa, cinque grammi di MDMA, 42 pastiglie di efedrina, la somma in denaro pari a 15.000 euro, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.