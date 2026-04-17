MONZA. SPORT THERAPY: LO SPORT ENTRA UFFICIALMENTE NELLA CURA DEI BAMBINI CON TUMORE

(mi-lorenteggio.com) Monza, 17 aprile 2026 – Il progetto europeo FORTEe – Get strong to fight childhood cancer raggiunge un grande traguardo: i protocolli di esercizio fisico di precisione sviluppati nell’ambito del consorzio di ricerca ricevono il patrocinio scientifico della FMSI – Federazione Medico Sportiva Italiana e dell’EFSMA – European Federation of Sports Medicine Associations.

I protocolli di esercizio, ideati e testati anche presso il Centro Maria Letizia Verga di Monza nell’ambito del progetto Sport Therapy – promosso e sostenuto dal 2017 dalla Fondazione Maria Letizia Verga – sono stati adottati in dieci centri oncologici pediatrici europei, distribuiti in 8 nazioni, nelle città di Milano, Madrid, Lione, Lubiana, Essen, Mainz, Heidelberg, Oxford e Copenhagen, coinvolgendo complessivamente più di 450 bambini e adolescenti. Una volta pubblicati, saranno liberamente accessibili a tutti i centri nel mondo che si prendono cura di bambini con tumore (con licenza Creative Commons che

consente di riutilizzare e condividere i contenuti citando la fonte, escludendone l’uso commerciale).

Francesca Lanfranconi, medico dello sport e ricercatrice in fisiologia umana presso il Centro Maria Letizia Verga, responsabile del progetto Sport Therapy sottolinea:

«Questo riconoscimento non è solo un attestato di qualità scientifica: è la conferma che l’esercizio fisico di precisione può e deve entrare a pieno titolo nel percorso di cura delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi con tumore. Lavorare per anni alla costruzione di protocolli sicuri, efficaci e adattabili alle condizioni anche dei pazienti più fragili è stato un impegno enorme per tutto il consorzio di ricerca. Sapere che due delle istituzioni internazionali più autorevoli in medicina dello sport li hanno esaminati e riconosciuti come scientificamente validi è una testimonianza importante del nostro metodo e della sua efficacia. Da questi protocolli ci aspettiamo di poter creare una linea guida internazionale, in collaborazione con tutti i ricercatori e le associazioni nel mondo che si occupano di questa tematica».

La FMSI, fondata nel 1929, è una delle più antiche associazioni di medicina sportiva al mondo e rappresenta l’autorità ufficiale in materia di medicina dello sport all’interno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). L’EFSMA è l’organizzazione europea di riferimento per le associazioni nazionali di medicina sportiva, con un mandato che comprende la promozione della ricerca, della formazione e degli standard clinici a livello continentale. Il riconoscimento congiunto di queste due istituzioni conferisce ai protocolli FORTEe una validazione di rilievo internazionale, confermandone la credibilità scientifica e le possibilità di diffusione su scala globale.

La General Assembly, in corso a Mainz, riunisce i ricercatori delle sedici istituzioni degli otto Paesi europei coinvolti nel consorzio FORTEe – coordinato dall’Università Johannes Gutenberg di Mainz – per condividere i risultati della sperimentazione clinica e vede la partecipazione del team della Sport Therapy del Centro Maria Letizia Verga. Con loro anche due atleti (Valentina e Christian) che hanno partecipato al progetto.

L’analisi dei dati raccolti nel progetto FORTEe è in corso e ha visto il Centro Maria Letizia Verga arruolare il numero più alto di pazienti in Europa (100 in totale). La disseminazione dei risultati di ricerca è prevista entro la fine del 2026.

*Il progetto FORTEe ha ricevuto fondi dal programma di ricerca e innovazione della Unione Europea Horizon 2020, grant agremment num. 945153. Coinvolge istituzioni in Italia, Germania, Francia, Spagna, Danimarca, Inghilterra, Slovenia e Romania (https://fortee-project.eu/home-it/).

Fondazione Maria Letizia Verga

Fondata come associazione “Comitato Maria Letizia Verga” nel 1979 da Giovanni Verga (papà di Maria Letizia, morta di leucemia a soli quattro anni), dal 2025 fondazione ETS, la Fondazione Maria Letizia Verga riunisce genitori, volontari, amici, sostenitori, ricercatori, medici e operatori sanitari impegnati nella lotta contro le leucemie del bambino. Ha più di 20.000 sostenitori e può contare oggi su oltre 250 volontari. In oltre 45 anni ha svolto innumerevoli attività finalizzate allo studio e alla cura delle leucemie infantili, che hanno consentito di assistere e guarire 2.500 bambini e adolescenti, contribuendo in modo decisivo ad aumentare la percentuale di guarigione dei bambini e dei ragazzi con diagnosi di leucemia (ad oggi 85% contro il 30% del 1979). Il Comitato Verga, oggi Fondazione, è stato promotore della nascita della Fondazione Tettamanti e dell’omonimo centro di ricerca, della Fondazione MBBM, nonché finanziatore della costruzione del Centro Maria Letizia Verga a Monza