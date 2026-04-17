POSTE ITALIANE: SVENTATO ATTACCO ALL’ATM POSTAMAT DI CASSANO D’ADDA

Intervento coordinato di Situation Room di Poste Italiane e Forze dell’Ordine

Oltre 230 telecamere e videoanalisi predittiva a supporto della sicurezza degli uffici postali

e degli ATM Postamat in tutta la provincia di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 aprile 2026 – Nella notte del 16 aprile 2026 è stato sventato un tentativo di furto ai danni di uno sportello automatico ATM Postamat a Cassano D’Adda, in via Michele Saponaro 1, nel Milanese, grazie al tempestivo intervento della Situation Room di Milano, la sala di controllo operativa h24 di Poste Italiane competente per territorio, e all’intervento delle Forze dell’Ordine. L’episodio è iniziato alle ore 23:29, quando è scattato l’allarme per la manomissione dell’erogatore ATM: gli operatori, analizzando le immagini in tempo reale, hanno individuato due soggetti intenti a manomettere l’apparecchiatura con l’obiettivo di introdurre la “marmotta” esplosiva e tentare di aprire la cassaforte. Immediatamente sono state allertate le Forze dell’Ordine: i Carabinieri sono intervenuti sul posto, constatando il danneggiamento dell’apparecchiatura e fermando uno dei due malviventi; è stata quindi richiesta la messa fuori servizio dell’ATM. Grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine coinvolte, il furto è stato sventato.

L’esito positivo dell’intervento di Cassano D’Adda si inserisce in un più ampio percorso di investimenti di Poste Italiane in materia di protezione e sicurezza: nell’ultimo anno, infatti, i sistemi di custodia del denaro dell’Azienda – tra i più avanzati – hanno consentito di sventare numerosi eventi criminosi tentati in tutta Italia. A Milano e provincia, tutti i 278 Uffici Postali sono stati dotati di dispositivi a protezione del contante, tra cui speciali casseforti ad apertura temporizzata, e sono stati attivati 1.166 sportelli con rollercash, particolari casseforti collegate alle postazioni operative i cui cassetti possono essere aperti solo alla conclusione di un’operazione.

Ulteriori sistemi antieffrazione sono stati introdotti a protezione degli ATM, come la cosiddetta “ghigliottina” che, attraverso una paratia mobile, impedisce l’introduzione di esplosivo all’interno della cassaforte. La “ghigliottina” è una struttura blindata che protegge la feritoia interna attraverso cui transita il denaro in uscita dalla cassaforte dell’ATM: in questo modo non è possibile inserire l’esplosivo e il tentativo di attacco risulta vano. L’effetto deterrente generato da tali accorgimenti ha contribuito in modo significativo alla riduzione del numero di eventi criminosi negli ultimi anni.

Ancora una volta, l’impegno di Poste Italiane nel garantire standard di sicurezza sempre più elevati – a tutela delle persone e dei beni aziendali – insieme alla dotazione di sistemi tecnologicamente evoluti e alla stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine, ha consentito di contrastare efficacemente l’attacco predatorio.

Poste Italiane ha inoltre previsto, per gli Uffici Postali di Milano e Provincia, l’introduzione di servizi di vigilanza armata e la presenza di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso composti da oltre 230 telecamere. I sistemi, oltre a monitorare possibili intrusioni notturne nei locali e a contribuire al riconoscimento di eventuali rapinatori, consentono – grazie a un sofisticato software di videoanalisi predittiva – di riconoscere automaticamente comportamenti sospetti e potenziali attacchi agli ATM, facendo partire in tempo reale la richiesta di intervento alle Forze dell’Ordine.