Rho. La Polizia Locale ferma un conducente senza patente e senza assicurazione, armato e con precedenti penali

L’intervento grazie al Targa System: sequestrati coltello, picozza, oggetti atti allo scasso

Rho, 17 aprile 2026

Il Targa System collocato ai varchi tra la Statale 33 del Sempione e corso Europa ha permesso, giovedì 16 aprile 2026, attorno alle ore 13.00, di fermare un’autovettura priva di assicurazione (l’ultima regolarmente stipulata risulta scaduta nell’agosto 2025) e di intercettare il conducente, alla guida mentre la patente gli era stata revocata nel 2014.

L’uomo vanta precedenti penali per lesioni personali e reati contro il patrimonio, oltre che per reati legati allo spaccio di stupefacenti. Nella macchina gli agenti della Polizia Locale di Rho hanno trovato e sequestrato un coltello a serramanico e oggetti atti allo scasso (cutter, martello, picozza). Il sessantenne, un italiano residente in un comune dell’hinterland di Milano, è stato denunciato in stato di libertà. L’automobile, secondo le norme del Codice della Strada, è stata sequestrata e sottoposta a fermo per tre mesi.

Nella foto la Polizia Locale intervenuta per bloccare l’automobile