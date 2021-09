23 settembre – Da beni confiscati a strumenti di riscatto – Milano, Gallaratese

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 settembre 2021 – Giovedì 23 settembre alle ore 17.30 presso il CAM Lampugnano di Via Lampugnano 145 a Milano si terrà l’incontro “Da beni confiscati a strumenti di riscatto. Sempre di più, sempre meglio. Proposte per un rilancio delle politiche di riuso sociale dei beni confiscati alle mafie per Milano Metropolitana”.

Intervengono: Arianna Censi (Vicesindaca Metropolitana di Milano, Candidata al Consiglio Comunale di Milano), Federico Ferri (Responsabile del Dipartimento Legalità del PD Metropolitano e Candidato al Consiglio Comunale di Milano), senatore Franco Mirabelli (Capogruppo PD in Commissione Parlamentare Antimafia), Ilaria Ramoni (Avvocata, esperta in diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione).

Ingresso con green pass.