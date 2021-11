27 novembre Lomazzo – evento antimafia con Mirabelli, Braga, Orsenigo, Rossi, Madonia, Vitale

(mi-lorenteggio.com) Lomazzo, 23 novembre 2021 – Sabato 27 novembre alle ore 10.00 presso la Sala Garibaldi in piazza IV Novembre a Lomazzo si terrà l’incontro “’ndrangheta 2.0. Il nostro no alla mafia” con il senatore Franco Mirabelli (Vicepresidente del Gruppo PD al Senato e capogruppo PD in Commissione Parlamentare Antimafia), l’on. Chiara Braga (capogruppo PD Commissione Parlamentare Ecomafie), Angelo Orsenigo (Consigliere Regionale PD, Componente della Commissione Antimafia del Consiglio Regionale della Lombardia), Benedetto Madonia (Presidente del Centro Studi contro le mafie – Progetto San Francesco), Giampiero Rossi (Giornalista del Corriere della Sera) e Mariangela Vitale (Consigliera PD Comune di Lomazzo).