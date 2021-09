3M AL LAVORO NELLA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO PORTO DI MARE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 settembre 2021 – Proseguono i lavori di riqualificazione del parco Porto di Mare, nel sud-est milanese. Nelle giornate del 15, 22 e 29 settembre i dipendenti di 3M saranno impegnati – a fianco dell’associazione Italia Nostra – nella realizzazione di aree protette per gli animali che abitano il parco e nella messa a dimora delle piante acquatiche nell’area dei laghetti. L’obiettivo di questi lavori è l’introduzione e la valorizzazione della biodiversità all’interno del parco, favorendo la creazione di un nuovo micro-ecosistema grazie alla presenza di piante che favoriscono l’arrivo di altre specie animali.

La collaborazione tra 3M e Italia Nostra – associazione nazionale fondata a Roma nel 1951 per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale italiano – nasce nel 2020, con una donazione dell’importo di 25.000$ da parte dell’azienda a favore dell’associazione per sostenere gli sforzi di bonifica di uno dei laghetti del parco Porto di Mare. Italia Nostra è infatti impegnata da alcuni anni, in collaborazione con il Comune di Milano, in un più ampio progetto di recupero dell’area del parco, 65 ettari di terreno che prima dei recenti interventi erano abbandonati e gravemente degradati. L’obiettivo è stato quello di far rinascere l’area dando al quartiere Corvetto un nuovo centro di coesione sociale.

“Siamo entusiasti di poter dare il nostro contributo per la riqualificazione del parco Porto di Mare, un piccolo aiuto concreto che vede i nostri dipendenti impegnati in prima linea e dimostra come la sinergia tra le associazioni e il mondo aziendale possa portare a un vero cambiamento nelle comunità locali” ha dichiarato Marc Routier, Vicepresidente della South East Europe Region di 3M. “Questo progetto, rispecchia pienamente i valori dell’azienda che da sempre ha a cuore la tutela dell’ambiente. Proprio in questi giorni, infatti, a livello globale stiamo celebrando la Settimana della Sostenibilità: cinque giorni di iniziative “green” per mantenere alta l’attenzione sulla salvaguardia del pianeta”.

La riqualificazione del parco Porto di Mare da parte dei dipendenti 3M rientra nell’ambito del 3M Global Volunteer Day, che ogni anno riunisce la popolazione aziendale mossa dall’obiettivo comune di partecipare a progetti dal forte impatto per la comunità locale. L’iniziativa è promossa da 3Mgives, il programma di volontariato di 3M che patrocina azioni diversificate in tre diversi ambiti: ambiente, educazione e comunità.