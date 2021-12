(mi-lorenteggio.com) Milano ,26 dicembre 2021 – Sono 4.581 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 34.639 tamponi effettuati. Il tasso di positività è del 13,2%, in crescita rispetto a ieri quando si attestava al 7,8%.

Milano 1807 contagi

Varese con 630

Bergamo con 441

Como con 373

Brescia con 297

Monza e Brianza con 290

Pavia con 199

Sondrio con 102

Cremona con 85

Mantova con 68

Lodi con 60

Lecco con 59.