Trento, 30 dicembre 2021 – Sei appassionato di sci e vorresti vivere un’esperienza unica e indimenticabile? Scegli il Trentino e non ti pentirai! Questa regione offre tutto quanto si può desiderare per praticare qualsiasi tipologia di sport sulla neve, dalle classiche discese allo snowboard allo sci di fondo, dallo scialpinismo alle ciaspole e tanto altro. Ideale sia per adulti che per bambini, il Trentino offre tanti servizi ad hoc per soddisfare qualsiasi esigenza, e non delude nessuno. Vuoi saperne di più? Ecco 5 buoni motivi per sciare in Trentino, ma se preferisci puoi trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale!

Impianti di risalita moderni

LA PERFETTA VACANZA SULLA NEVE TI ASPETTA!

In Trentino puoi trovare chilometri di piste e discese curate, con innevamento programmato, ma anche impianti di risalita moderni ed efficienti. Facilmente raggiungibili grazie ai mezzi regionali, i 28 impianti collegano il Trentino con la Lombardia e consentono di arrivare rapidamente in quota per svolgere l’attività desiderata.

2. Si possono praticare tantissimi sport

Sciare in Trentino vuol dire anche poter praticare tantissimi sport sulla neve, praticamente tutti quelli che esistono. Sono presenti due centri per lo sci di fondo, uno in Trentino e uno in Lombardia, e oltre 30 km di piste per gli amanti di appassionati di sci nordico, ma si possono fare discese classiche, scialpinismo, freeride. Ci sono anche percorsi per le ciaspole, uno snowpark per la tavola da neve e chi desidera qualcosa di adrenalinico può sperimentare lo snowkite.

3. Aree dedicate ai bambini

Nelle varie località del Trentino sono disponibili aree attrezzate per far divertire i più piccoli. Anche in inverno, infatti, i bimbi possono divertirsi all’aria aperta nei parco giochi organizzati apposta per loro, dove ci sono gonfiabili, morbidi animali colorati e anche piste appositamente create per i più piccoli, dove possono vivere esperienze entusiasmanti senza pericoli. Le famiglie con bambini possono quindi stare tranquilli perché qui trovano tutte le condizioni ideali per far divertire i loro piccoli e in sicurezza. Le aree dedicate ai bambini dispongono anche di servizio di baby sitting e miniclub con formule orarie flessibili.

4. Terme e spa esclusive per i momenti relax

Un ottimo motivo per scegliere il Trentino per sciare è quello di poter svolgere molte altre attività dedicate al wellness. Sono molte infatti le strutture che dispongono di spa private o di piscine calde messe a disposizione per la clientela, che può utilizzarle per concedersi un massaggio e rilassarsi dopo aver praticato sport durante la giornata. I migliori centri dispongono di piscine riscaldate con idromassaggio, piscine per bambini con giochi d’acqua, sauna finlandese e sauna ad infrarossi, bagno turco, docce emozionali, cascate di ghiaccio,area relax con lettini e angolo tisane.

5. Rifugi tradizionali e Après Ski

Recarsi in Trentino per sciare non vuol dire trascurare il proprio benessere, anzi tutto il contrario. Il contesto offre la possibilità di divertirsi e godere della buona tavola, scegliendo fra le tante baite o rifugi di montagna presenti in Trentino. In questi rifugi si possono degustare le specialità della tradizione, e ci si può rilassare circondati dalla bellezza della natura. Per chi desidera ascoltare della buona musica può scegliere gli après ski, ovvero dei pub caratteristici presenti in diverse zone montane.

L. M.