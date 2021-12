5 DICEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO: LE PERSONALITÀ MILANESI DELLO SPETTACOLO, DELLA POLITICA E DEL NON PROFIT DICONO “GRAZIE” A CHI SI PRENDE CURA DEL BENE COMUNE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 dicembre 2021. Un abitante su dieci fa volontariato nella Città Metropolitana di Milano. A questo virtuoso computo vanno aggiunte le migliaia di volontarie e volontari che quotidianamente operano informalmente, fuori da forme “classiche” di attivazione civica. A tutte e tutti loro, in concomitanzacon il 5 dicembre, Giornata internazionale del Volontariato, CSV Milano – Centro di Servizio per il Volontariato della Città Metropolitana di Milano, dedica uno speciale ringraziamento, attraverso le voci delle personalità milanesi provenienti dal mondo della Spettacolo, della Politica e del non profit.

Alla chiamata di CSV Milano hanno risposto con importanti messaggi di affetto e stima il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Sindaco di Milano e Sindaco metropolitano Giuseppe Sala, gli attori Ale e Franz, Enrico Bertolino e Alessandro Betti, insieme alle ragazze e ai ragazzi del progetto Defhouse. Per il mondo del non profit sono state, invece, proprio le figure apicali di ADA Area Metropolitana e Milano, Auser Milano, AVO Milano, Associazione Volontari Caritas Ambrosiana, Croce Bianca Milano e FAPS – Federazione Associazioni Pronto Soccorso, Fondazione Don Gnocchi, Forum del Terzo settore di Milano e dell’Adda Martesana, Gruppi Volontariato Vincenziano, La Rotonda Associazione di Promozione Sociale, Medici Volontari Italiani e Touring Club Italiano a ringraziare chi agisce sul campo, fattivamente, la loro missione.

“Per 364 giorni all’anno questo esercito del bene lavora in silenzio e non chiede assolutamente nessuna celebrazione o premio, nemmeno un grazie – ha affermato Andrea Fanzago, Presidente di CSV Milano – così il 5 dicembre, in questa data internazionale così importante, abbiamo realizzato per loro un biglietto speciale, grazie al contributo di chi, come noi, condivide il valore e la centralità del loro operato. Se oggi le comunità che popolano i nostri Territori metropolitani sono, infatti, ancora coese, è soprattutto grazie al loro impegno instancabile per il bene comune e a quel formidabile collante sociale che è il volontariato e l’attivazione civica. A tutte e tutti loro va il nostro grazie”.

La Giornata internazionale del Volontariato è nata dalla risoluzione 40/212 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 1985, per riconoscere il lavoro, il tempo e le capacità dei volontari in tutto il mondo. A livello mondiale le celebrazioni sono coordinate dai volontari delle Nazioni Unite (United Nations Volunteers). Sul territorio nazionale i Centri di Servizio per il Volontariato hanno, da nord a sud, organizzato un ricco palinsesto di spettacoli, seminari, manifestazioni in presenza e on line per valorizzare il ruolo di volontari e volontarie ma anche per mettere in luce criticità, sfide e prospettive.

