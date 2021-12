7/8 DICEMBRE | COCA-COLA “REAL MAGIC VILLAGE” ACCENDE LA DARSENA

COCA-COLA CELEBRA LA MAGIA DEL NATALE

ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITA’ SOCIALE E AMBIENTALE

Anche quest’anno al fianco di Banco Alimentare, con quasi 10 milioni di pasti donati in 5 anni,

e il primo Coca-Cola truck tour 100% elettrico

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 novembre 2021 – Coca-Cola diffonde la Magia del Natale attraverso un messaggio di ottimismo e inclusione, che celebra i sentimenti e il calore umano, e con un duplice impegno per la sostenibilità sociale e ambientale.

Per il quinto anno consecutivo Coca-Cola è al fianco di Banco Alimentare, per continuare a dare il proprio contributo nella lotta allo spreco alimentare e nell’aiuto alle persone in difficoltà, attraverso un sostegno che permetterà di raccogliere e distribuire prodotti alimentari per quasi 3 milioni di pasti[1. Una partnership che nel corso degli ultimi 5 anni si è tradotta nella distribuzione di alimenti pari a 10 milioni di pasti alle persone in difficoltà attraverso le strutture caritative convenzionate.

La magia del Natale Coca-Cola arriverà poi sulle strade e nelle piazze italiane attraverso il primo Coca-Cola truck tour 100% elettrico, realizzato in partnership con ABB per i sistemi di ricarica e Volvo Trucks per la fornitura del truck elettrico. Un’iniziativa che sottolinea l’attenzione a 360° di Coca-Cola nei confronti della sostenibilità, con una riduzione del proprio impatto ambientale ma anche un supporto concreto alla comunità. Un Real Magic Village itinerante permetterà infatti a tutti di vivere un’esperienza indimenticabile in un accogliente villaggio di Babbo Natale e riscoprire la gioia della condivisione con un semplice gesto di generosità. Tra le numerose iniziative che animeranno il villaggio, infatti, due permetteranno ai visitatori di contribuire alla causa: la Food Court, presso la quale sarà possibile degustare la pizza di Natale firmata dal pizzaiolo Francesco Capece, e il Christmas Market, un mercatino solidale di gadget Coca-Cola. Il ricavato di entrambe le attività sarà interamente devoluto a Banco Alimentare.

Anche quest’anno è prevista inoltre la collaborazione con diversi partner per permettere a tutti di donare ulteriori pasti: sarà infatti possibile acquistare le Coca-Cola Christmas Box in edizione limitata su Amazon.it, Ebay.it e Coca-Cola HBCI e-shop. Inoltre, si potrà sostenere Banco Alimentare anche attraverso Glovo e Autogrill dove per ogni menù speciale acquistatoverrà donato un pasto equivalente[1];Autogrill partecipa infatti per il secondo anno consecutivo con questa iniziativa, dopo che, nel 2020 sono stati donati, grazie a Banco Alimentare, ben 214.000 pasti equivalenti[1].

“Siamo lieti e grati che Coca-Cola voglia essere ancora al nostro fianco per la campagna natalizia. Grazie al loro prezioso sostegno la Rete Banco Alimentare potrà rispondere in modo concreto alle migliaia di richieste di aiuto che giungono ogni giorno alle strutture caritative convenzionate”, racconta Giovanni Bruno, Presidente di Fondazione Banco Alimentare Onlus. “Desideriamo fortemente la collaborazione con le imprese e, iniziative come questa, non possono far altro che rafforzare il nostro e loro impegno”.

“Coca-Cola ha sempre creduto nella magia del Natale e nell’atmosfera che si sprigiona in quei momenti di condivisione e di connessione con gli altri”, ha dichiarato Cristina Camilli, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali Coca-Cola Italia. “Quest’anno vogliamo celebrare con un Natale all’insegna della sostenibilità, attraverso un impegno concreto sia per la comunità che per l’ambiente”.

Immancabile il tradizionale spot di Natale di Coca-Cola, “Real Magic at Christmas” diretto da Sam Brown e firmato da dentsuMB UK, che attraverso una narrazione emozionale celebra la magia dei momenti che condividiamo con gli altri.

La campagna di Natale vive anche sulle confezioni di Coca-Cola Original Taste e Coca-Cola Zero Zuccheri, nel formato PET da 450ml, 660ml, 1,35L, 1.5L, 1.75L, 2L e nel formato in vetro da 330ml dedicato al canale Ho.Re.Ca.

Banco Alimentare

Banco Alimentare dal 1989 recupera in Italia alimenti ancora integri e non scaduti che sarebbero però destinati alla distruzione, perché non più commercializzabili. Salvati dallo spreco, riacquistano valore e diventano risorsa per chi ha troppo poco.

Banco Alimentare opera ogni giorno in tutt’Italia attraverso 21 Organizzazioni Banco Alimentare dislocate su tutto il territorio nazionale, secondo le linee guida della Fondazione Banco Alimentare Onlus.

Grazie all’attività quotidiana della Rete Banco Alimentare nel 2020 sono state distribuite più di 100.000 tonnellate di alimenti. Di questi una parte viene donata ogni anno da milioni di italiani durante la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare®, che si svolge l’ultimo sabato di novembre dal 1997 e che nell’edizione di quest’anno coinvolgerà oltre 12.000 punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata.

Gli alimenti recuperati sono distribuiti gratuitamente alle oltre 7.500 strutture caritative convenzionate con le Organizzazioni Banco Alimentare territoriali consentendo loro di fornire aiuto alimentare a circa 1.700.000 persone bisognose in Italia. L’attività della Rete Banco Alimentare è possibile anche grazie al lavoro quotidiano di oltre 1.800 volontari.

Coca-Cola in Italia

Operiamo in Italia dal 1927, oggi contiamo 6 stabilimenti e oltre 2.000 dipendenti. Il nostro portfolio comprende 40 prodotti, dalle bevande gassate ai tè, dalle acque alle bevande vegetali e il 60% dei prodotti dell’azienda è a ridotto, basso o nullo contenuto calorico.

