Corsico. Scuola: morosi mensa, hai saldato il dovuto? La scadenza è il 31 agosto

Corsico (25 agosto 2021) – Ancora pochi giorni per regolarizzare eventuali debiti che si hanno per

i servizi a domanda individuale. Il 31 agosto prossimo, infatti, scade il termine per saldare o

concordare con gli uffici comunali la modalità di pagamento del dovuto.

“Chiediamo alle famiglie – precisa l’assessora alle scuole, Angela Crisafulli – di verificare se ci

sono degli importi non ancora versati e di provvedere al saldo entro la fine del mese. Infatti,

subito, le situazioni debitorie non saranno più gestite direttamente dal Comune, ma dalla società

di riscossione. Con oneri aggiuntivi, quindi, per chi non ha provveduto al saldo in tempo utile”.

Nessun intento punitivo o vessatorio, ma un’attività di equità sociale, che tiene conto delle

situazioni difficili determinate anche dalla crisi pandemica.

“Abbiamo tolto la quota fissa della scuola dell’infanzia – prosegue l’assessora – ridotto, a partire

dal nuovo anno scolastico, le tariffe della ristorazione. Provvedimenti assunti perché, come

amministrazione, si è deciso di essere al fianco delle famiglie e dei loro bisogni. Il provvedimento

va inteso quindi come un intervento di equità sociale, perché solo se tutti pagano il giusto, in

base alle proprie capacità, potremo proseguire il percorso di ammodernamento dei servizi,

riduzione delle tariffe e assicurare spazi sempre più accoglienti per i giovani studenti che hanno

diritto di crescere in serenità”.

Dall’1 settembre qualunque pratica in sospeso verrà trasferita alla società di recupero crediti, che

procederà direttamente, anche con attività di riscossione coatta.

“Ho chiesto alle famiglie – conclude l’assessora Crisafulli – anche di verificare se è stata

regolarizzata l’iscrizione ai servizi scolastici. In particolare: mensa, pre e post orario. Molte,

infatti, hanno presentato l’Isee (Indice socio economico equivalente), ma non la domanda di

iscrizione. Senza la quale la bambina o bambino non può essere ammessa/ammesso al servizio”.