A Cesano e a Milano tornano in scena i Rabdomanti: ecco dove

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 novembre 2021 – Ritorna in scena, dopo il lockdown, la Compagnia Teatrale i Rabodomati con “La casa degli uccelli”, lavoro teatrale di Laura Rozza, tratto dall’omonimo romanzo di Laura Bosio e Bruno Nacci.

“Una vicenda, storicamente avvenuta, che si svolge a Parigi negli anni più cupi del terrore. Un gruppo eterogeneo di condannati a morte trova possibilità di salvezza nel consegnarsi alla sezione rivoluzionaria del Berretto Rosso che, dietro pagamento, li toglie dalla circolazione imprigionandoli nella Casa degli Uccelli, una dimora abbandonata dal proprietario allo scoppio della rivoluzione, chiamata così per le voliere del suo parco e per i dipinti che la ornano. Il Berretto Rosso assicura incolumità a questi malcapitati e , in questo modo, si procura i denari necessari per acquistare potere e ben figurare tra i vari gruppi rivoluzionari che si agitano a Parigi. C’è però tra questi prigionieri un personaggio di rilievo su cui si appuntano gli sguardi e la fragile sicurezza di coloro che sono rinserrati nella casa degli Uccelli è minata… Il cielo sopra la casa si oscura sempre di più.”

Redazione